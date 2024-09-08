Меган Маркл пыталась удивить Елизавету II этим подарком, но все закончилось провалом

Не секрет, что Меган Маркл пыталась понравиться Елизавете II, когда только начинала отношения с принцем Гарри. И уже потом, когда она стала его женой и стала частью королевской семьи, герцогиня Сассекская пыталась поддержать милую традицию со смешными подарками.

Что Меган дарила королеве

В прошлом, до смерти Елизаветы II и "добровольного изгнания" Маркл и принца Гарри из королевской семьи, все они собирались вместе на праздники. А на первое Рождество, которое Меган отмечала вместе с родственниками мужа, она пыталась подобрать максимально интересные подарки.

В королевской семье существует традиция. На праздники заведено дарить забавные и даже смешные вещи, а не что-то роскошное и непомерно дорогое. К примеру, когда-то члены семьи дарили друг-другу шапочку для душа со смешной надписью, кожаное сидение для унитаза и другие презенты, которые порой кажутся абсурдными.

Какой подарок сделала Маркл для королевы (коллаж: РБК-Украина)

И потому Меган решила придумать для королевы нечто похожее. Ее выбор пал на плюшевого хомяка, который пел, если дернуть его за веревку. В целом, Елизавета II не стала критиковать презент, однако все пошло не так, как планировала Маркл.

Все дело в том, что игрушечного хомяка заметили корги - любимые собаки королевы. Они стащили подарок и принялись его кусать.

В итоге, праздничный вечер еще не закончился, а подарок от Меган был буквально растерзан. Поющий хомяк куда больше впечатлил не гостей и саму королеву, а ее собак.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Как Кейт Миддлтон поразила Елизавету II

На фоне этого королевские эксперты сравнили историю провального презента Маркл с тем, как на свое первое Рождество в королевской семье себя повела Кейт Миддлтон.

Оказалось, что ей удалось куда больше впечатлить Елизавету II. Кейт отказалась от идеи покупать что-то смешное и сделала ставку на сентиментальность.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (коллаж: РБК-Украина)

"Я думала: "Боже, что же мне ей подарить?". Я вспомнила, что бы я подарила своим бабушке и дедушке, и подумала: "Я приготовлю ей что-нибудь". Я решила приготовить чатни по рецепту моей бабушки. Я немного волновалась, но на следующий день заметила, что это блюдо на столе", - вспомнила Миддлтон.

"Я думаю, что такой простой жест оказал на меня большое влияние, и я заметила, что она делала это много раз, и я думаю, что это просто показывает ее заботу, на самом деле, и ее заботу обо всех", - добавила она.