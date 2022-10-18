Неприхотливые и радуют глаз: какие комнатные растения не нужно часто поливать

Сложно представить уютный дом без комнатных растений. Они органически заполняют пространство и радуют владельца цветами или просто зелеными листьями.

Если же это не по вашей части, тогда смотрите ниже список вазонов, которые не сможет испортить даже самый ленивый садовник.

Алоэ

Алоэ прекрасно растет в любой сезон. Его считают суккулентом, то есть растением, запасающим влагу. Ее организму хватает на долгое время, поэтому он хорошо себя чувствует во время жары, быстро адаптируется к пересушенному воздуху во время отопительного сезона.

Единственное, что может побуждать все-таки полить алоэ, это то, что без влаги оно не будет расти. Но и не увядает, потому что может существовать без влаги до шести лет.

Алоэ (фото: unsplash.com)

Эчеверия

Это еще один представитель суккулентов. Все, что ему нужно, это специальная почва и полив время от времени. Летом достаточно будет раз в неделю, весной и осенью - один раз в месяц, а зимой вообще можно один или два раза за сезон.

Эчеверия (фото: Freepik)

Замиокулькас

Это растение не капризно ни к свету, ни к количеству воды. Если замиокулькас останется без влаги на долгое время, то просто сбросит листву.

Однако луковица, которая останется в горшке, будет в отличном состоянии, поэтому растение быстро восстановится. А как только корни снова получат влагу, замиокулькас пустит новые побеги.

Замиокулькас (фото: pixabay.com)

Каланхоэ

Другой представитель суккулентов, который вдобавок к неприхотливости еще и зацветает. Для каланхоэ свойственно длинное и обильное цветение даже в холодное время года. К тому же это лекарственное растение.

У растения есть большое количество влаги в листьях, благодаря чему ее не нужно часто поливать. Оно хорошо выдерживает резкие перепады температуры и нормально реагирует на затененные места.

Каланхоэ (фото: pixabay.com)

Хлорофитум

Это один из лучших поглотителей вредных веществ в воздухе. Среди преимуществ хлорофитума можно отметить его теневыносливость и отсутствие страха до нерегулярных поливов

Если вы заливаете цветы или забываете полить вообще, хлорофитуму безразлично. Он будет расти и на солнце, и в тени, на жаре и на сквозняке, в маленьком горшке и в любой земле.

Однако если все же хорошо ухаживать, то хлорофитум подарит новые листочки, которые можно позже отрезать и пересадить в отдельный горшок.

Хлорофитум (фото: pixabay.com)