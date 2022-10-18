Невибагливі та радують око: які кімнатні рослини не треба часто поливати

Складно уявити затишну оселю без кімнатних рослин. Вони органічно заповнюють простір і радують власника квітами чи просто зеленим листям.

Якщо ж це не по вашій частині, тоді дивіться нижче перелік вазонів, які не зможе зіпсувати навіть найбільш ледачий садівник.

Алое

Алое прекрасно росте в будь-який сезон. Його вважають сукулентом, тобто рослиною, що запасає вологу. Її організму вистачає на довгий час, тому він добре себе почуває під час спеки, швидко адаптується до пересушеного повітря під час опалювального сезону.

Єдине, що може спонукати все ж полити алое, це те, що без вологи воно не буде рости. Але і не зів'яне, бо може існувати без вологи до шести років.

Алое (фото: unsplash.com)

Ечеверія

Це ще один представник сукулентів. Усе, що йому потрібно, це спеціальний ґрунт і полив час від часу. Влітку достатньо буде одного разу на тиждень, навесні та восени - один раз на місяць, а взимку взагалі можна один або два рази за сезон.

Ечеверія (фото: Freepik)

Заміокулькас

Ця рослина не примхлива ані до світла, ані до кількості води. Якщо заміокулькас залишиться без вологи на довгий час, то просто скине листя.

Однак бульба, яка залишиться в вазоні, буде в чудовому стані, тому рослина швидко відновиться. А щойно коріння знову отримає вологу, заміокулькас пустить нові пагінці.

Заміокулькас (фото: pixabay.com)

Каланхое

Інший представник сукулентів, який на додачу до непримхливості ще й зацвітає. Для каланхое властиве довге та рясне цвітіння навіть в холодну пору року. До того ж це лікарська рослина.

У рослини є велика кількість вологи в листі, завдяки чому її не потрібно часто поливати. Воно також добре витримує різкі перепади температури та нормально реагує на затінені місця.

Каланхое (фото: pixabay.com)

Хлорофітум

Це один з найкращих поглиначів шкідливих речовин у повітрі. Серед переваг хлорофітуму можна відзначити його тіньовитривалість і відсутність страху до нерегулярних поливів

Якщо ви заливаєте квіти або забуваєте полити взагалі, хлорофітуму байдуже. Він буде рости та на сонці, і в тіні, на спеці та на протязі, у маленькому горщику та у будь-якій землі.

Проте якщо все ж добре доглядати, то хлорофітум подарує нові листочки, які можна пізніше відрізати та пересадити в окремий горщик.

Хлорофітум (фото: pixabay.com)