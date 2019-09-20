Неймовірно красиво: у мережі з'явилося мальовниче відео пейзажів України

Пейзажі України у відеоролику (фото: колаж РБК-Україна)

У відеоролику показані приголомшливі місця в Україні

Фотограф і відеограф Назарій Дорошкевич показав своє відео, в якому він продемонстрував всю красу України. У своєму ролику на YouTube він зняв Україну в різні пори року.

На відео можна побачити Мис хамелеон, Актовський каньйон, Олешківські піски, Скали Довбуша, Херсонські гори Ай-Петрі, Тараканівський форт, Долину привидів, Генуезьку фортецю, Буковель, Коростишівський кар'єр, Аджигольський маяк та багато інших мальовничих місць.

Пейзажі України (відео: YouTube/Nazarii Dorosh)

Автор відео зазначив, що таким чином він хоче звернутися до всіх, хто може побачити прекрасне і знаходиться в пошуках нових красивих місць. При цьому він підкреслив, що красиві місця не обов'язково знаходяться за кордоном, оскільки в Україні теж досить таких місць, які захоплюють дух.

Дорошкевич писав, що в Україні є все, включаючи вікові ліси, монументальні гірські хребти, ущелини, просторі долини, широкі ріки, а також кришталево чисті озера.

Всю красу нашої країни він постарався передати у своєму відео, яке дуже сподобалося українцям. Ось кілька коментарів користувачів мережі.

Спасибі за відео ... Україна наша красуня;

Завдяки вам багато людей побачать, як прекрасна Україна. Спасибі;

Шалено круте відео, та 10 годинний версії його буде мало, його хочеться переглядати і переглядати;

Боже, це настільки чудово, що хочеться плакати. Спасибі тобі що показуєш всьому світу нашу прекрасну і неймовірну Україну. Одеса зв'язку;

Неймовірно красиво! Навіть не віриться, що це все наша країна.

Нагадаємо, що в мережі показали, до чого окупанти довели Крим. На всьому півострові повно місць, куди скидається сміття.