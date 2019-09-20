Неймовірно красиво: у мережі з'явилося мальовниче відео пейзажів України

У відеоролику показані приголомшливі місця в Україні
Фотограф і відеограф Назарій Дорошкевич показав своє відео, в якому він продемонстрував всю красу України. У своєму ролику на YouTube він зняв Україну в різні пори року.
На відео можна побачити Мис хамелеон, Актовський каньйон, Олешківські піски, Скали Довбуша, Херсонські гори Ай-Петрі, Тараканівський форт, Долину привидів, Генуезьку фортецю, Буковель, Коростишівський кар'єр, Аджигольський маяк та багато інших мальовничих місць.
Пейзажі України (відео: YouTube/Nazarii Dorosh)
Автор відео зазначив, що таким чином він хоче звернутися до всіх, хто може побачити прекрасне і знаходиться в пошуках нових красивих місць. При цьому він підкреслив, що красиві місця не обов'язково знаходяться за кордоном, оскільки в Україні теж досить таких місць, які захоплюють дух.
Дорошкевич писав, що в Україні є все, включаючи вікові ліси, монументальні гірські хребти, ущелини, просторі долини, широкі ріки, а також кришталево чисті озера.
Всю красу нашої країни він постарався передати у своєму відео, яке дуже сподобалося українцям. Ось кілька коментарів користувачів мережі.
Нагадаємо, що в мережі показали, до чого окупанти довели Крим. На всьому півострові повно місць, куди скидається сміття.