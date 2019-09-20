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Невероятно красиво: в сети появилось живописное видео пейзажей Украины

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 17:33
Невероятно красиво: в сети появилось живописное видео пейзажей Украины
Пейзажи Украины в видеоролике (фото: коллаж РБК-Украина)

В видеоролике показаны потрясающее места в Украине

Фотограф и видеограф Назарий Дорошкевич показал свое видео, в котором он продемонстрировал всю красоту Украины. В своем ролике на YouTube он снял Украину в разные времена года.

На видео можно увидеть Мыс хамелеон, Актовский каньон, Алешковские пески, Скалы Довбуша, Херсонские горы, Ай-Петри, Таракановский форт, Долину приведений, Генуэзскую крепость, Буковель, Коростышевский карьер, Аджигольский маяк и много других живописных мест.

Пейзажи Украины (видео: YouTube/Nazarii Dorosh)

Автор видео отметил, что таким образом он хочет обратится ко все, кто может увидеть прекрасное и находится в поисках новых красивых мест. При этом он подчеркнул, что красивые места не обязательно находятся за границей, поскольку в Украине тоже достаточно таких мест, которые захватывают дух.

Дорошкевич написал, что в Украине есть все, включая вековые леса, монументальные горные хребты, ущелья, просторные долины, широкие реки, а также кристально чистые озера.

Всю красоту нашей страны он постарался передать в своем видео, которое очень понравилось украинцам. Вот несколько комментариев пользователей сети.

  • Спасибо за видео ... Украина наша красавица;
  • Благодаря вам многие люди увидят, как прекрасна Украина. Спасибо;
  • Безумно крутое видео, и 10 часовой версии его будет мало, его хочется пересматривать и пересматривать;
  • Боже, это настолько прекрасно, что хочется плакать. Спасибо тебе что показываешь всему миру нашу прекрасную и невероятную Украину. Одесса на связи;
  • Невероятно красиво! Даже не верится, что это все наша страна.

Невероятно красиво: в сети появилось живописное видео пейзажей УкраиныНевероятно красиво: в сети появилось живописное видео пейзажей Украины

Напомним, что в сети показали, до чего оккупанты довели Крым. На всем полуострове полно мест, куда сбрасывается мусор.

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