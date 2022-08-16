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Неймовірна історія порятунку цілого рою бджіл: прибилися до військових прямо на лінії фронту

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Бахмут, Вівторок 16 серпня 2022 22:03
Неймовірна історія порятунку цілого рою бджіл: прибилися до військових прямо на лінії фронту У Бахмуті військові врятували рій бджіл, який сам прилетів на передову (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Бахмуті Донецької області до казарм українських військових прилетів рій бджіл. Комахи явно шукали укриття від постійних вибухів і диму.

Неймовірну історію бджіл розповіли в Telegram-каналі "Донбас онлайн".

Цілий рій бджіл прилетів до українських захисників на передовій в околицях Бахмута на початку літа. Військові поселили бджіл в ящик з-під снарядів.

Доглядати за бджолами взявся Олександр, який до служби в армії був бджолярем і мав досвід спілкування з цими корисними комахами.

Через деякий час Олександр отримав переведення на службу в іншу роту, а перед тим йому дали можливість відвідати рідні Черкаси.

Військові попросили побратима забрати весь бджолиний рій разом із собою до Черкас. Талісман роти не ризикнули залишати на передовій під постійними обстрілами.

Їх помістили в коробку з-під снарядів і надійно упакували. Так рій бджіл у ящику-вулику подолав відстань майже в 700 кілометрів. Зараз бджоли в цілковитій безпеці освоюються на новому місці в Черкасах.

Неймовірна історія порятунку цілого рою бджіл: прибилися до військових прямо на лінії фронтуНеймовірна історія порятунку цілого рою бджіл: прибилися до військових прямо на лінії фронту

Фото: t.me/donbasonline

До речі, раніше ми розповідали про те, що військовий ЗСУ врятував двох поні - Капу і маленьку.

А ще писали про те, що під Харковом виявили павича, який тиждень ховався від ворожих обстрілів.

А також ми повідомляли про те, що на острові Зміїний після звільнення виявили кота, який пережив моторошні обстріли, вибухи та окупацію.

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