Історія з Бучі зі щасливим кінцем: патрульний врятував пса, який тепер став його другом

В нашій українській Бучі, яка стала жертвою росіян, є й історія зі щасливим кінцем. Це - про людяність. Про те, як патрульний врятував пса, і тепер має вірного друга.

Історію з Бучі зі щасливим кінцем дивіться і читайте нижче в матеріалі Styler .

Так, в мережі опублікували фото і розповідь, як під час огляду міста в одній із розбитих приватних машин патрульні побачили собаку.

Тварина була настільки змучена, що спала просто на уламках скла від розбитих вікон автомобіля.

Патрульні забрали знайденого змученого пса, відвезли його на огляд до ветеринара. Потім один із правоохоронців вирішив залишити пса собі.

Ось так виглядає історія з Бучі зі щасливим кінцем.