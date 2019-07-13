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Невже чоловікам це подобається? Лобода шокувала зовнішнім виглядом

STYLERПерсони    13.07.2019 - 09:03
Невже чоловікам це подобається? Лобода шокувала зовнішнім виглядом
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода викликала обурення мережі новим фото

Світлана Лобода опублікувала у соцмережі нове фото і була жорстко розкритикована користувачами за зовнішній вигляд. Відповідне фото співачка розмістила в Instagram.

Лобода любить епатувати і дивувати своїх фанатів, однак найчастіше її образи здаються вульгарними, а зовнішній вигляд поступово змінюється до невпізнання.

Невже чоловікам це подобається? Лобода шокувала зовнішнім виглядомСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Образ Лободи був неоднозначно сприйнятий шанувальниками. Багато хто помітив, що зовнішність у неї поступово змінюється. До того ж, до пластичних операцій зірка виглядала краще:

  • Вся перекачана. А де ж натуральність і ніжність дівчини? Невже чоловікам це подобається?
  • Лобода, а Вас часто впізнають на вулиці?
  • На транса схожа, жах.
  • Кінь.
  • А мені не подобається це фото.
  • Стрілки перебір.

Невже чоловікам це подобається? Лобода шокувала зовнішнім виглядом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода вляпалася в скандал із вкраденим фото.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіку.

До речі, нещодавно Світлана Лобода вперше за довгий час показала фото своєї молодшої дочки Тільди.

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