Невже чоловікам це подобається? Лобода шокувала зовнішнім виглядом

Лобода викликала обурення мережі новим фото
Світлана Лобода опублікувала у соцмережі нове фото і була жорстко розкритикована користувачами за зовнішній вигляд. Відповідне фото співачка розмістила в Instagram.
Лобода любить епатувати і дивувати своїх фанатів, однак найчастіше її образи здаються вульгарними, а зовнішній вигляд поступово змінюється до невпізнання.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Образ Лободи був неоднозначно сприйнятий шанувальниками. Багато хто помітив, що зовнішність у неї поступово змінюється. До того ж, до пластичних операцій зірка виглядала краще:
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Лобода вляпалася в скандал із вкраденим фото.
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіку.
До речі, нещодавно Світлана Лобода вперше за довгий час показала фото своєї молодшої дочки Тільди.