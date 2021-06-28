Невдалий день для аеропорту Харкова: два літаки не змогли вилетіти до Туреччини

У ніч на 27 червня о 00:40 з Харкова повинен був вилетіти рейс авіакомпанії SkyUp в Анталію. На цей рейс було продано 210 квитків, з урахуванням того, що в літаку 189 місць.

Як розповіла пасажир Поліна Хоменко, представники SkyUp з пасажирами на зв'язок спочатку не виходили, а потім просто запропонували всім поїхати додому. Ще через якийсь час вони пообіцяли пасажирам відправити їх в Анталію іншим літаком – через 8 годин. Людям довелося заночувати в кафе аеропорту.

Інцидент з літаком SkyUp

Другий інцидент стався з рейсом МАУ 5641, який повинен був доставити пасажирів з Харкова в турецький Бодрум. Цей літак мав злетіти о 04: 00, але його затримали на півтори години. Після того як літак злетів із запізненням, йому довелося через 20 хвилин знову повернутися до Харкова. Причиною став птах, який потрапив в турбіну літака.

Як повідомили представники МАУ, літак вилетів близько 06: 00, але змушений був запросити посадку вже через 20 хвилин. В аеропорту літак оглянули, і він знову зміг вилетіти, але вже через кілька годин, близько 13:00. Втретє пасажири змогли потрапити в Бодрум вже без пригод.