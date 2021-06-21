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Невдала прогулянка: у Кирилівці катер з туристами почало відносити у відкрите море

Автор: Анна Шиканова

У курортній Кирилівці катер з туристами зупинився на воді через несправність і його почало відносити у відкрите море. На борту перебувало 14 туристів, у тому числі й троє дітей.

Деталь розповіли у пресслужбі Національної поліції в Запорізькій області.

Близько 8 вечора до чергової частини поліції Мелітопольського районного управління поліції прийшло повідомлення про те, що на Утлюцькому Лимані застряг пасажирський катер "Ластівка".

Плавзасіб виявився на відстані 5 кілометрів від суші й не може самостійно повернутися через технічну проблему. На борту катера перебувало 14 відпочивальників з різних регіонів України, в тому числі троє дітей.

Поліція разом зі співробітниками ДСНС організували рятувальну операцію, оскільки був великий ризик того, що катер може віднести у відкрите море.

Туристи вирушили на екскурсію з Федотової коси ще о третій годині дня, але потім змушені були зупинитися через технічну несправність. Поки поломку усунули, погода сильно зіпсувалася і повернутися самостійно туристи вже не змогли. Їх початок відносити в море.

Поліцейські разом з рятувальниками на гідроциклах майже дві години буксирували катер у бік берега і змогли повернути туристів на бази відпочинку без пригод. На щастя, ніхто в результаті інциденту не постраждав.

У Кирилівці прогулянковий катер з туристами ледь не віднесло в море (Фото: Нацполіція)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білгород-Дністровському загорівся прогулянковий катер.

А також розповідали про те, що на популярному українському курорті батька з дітьми віднесло у відкрите море.

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Кирилловкакатер