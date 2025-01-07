Netflix на вечер. 5 украинских фильмов и сериалов про войну, которые не оставят вас равнодушными

"Прикодонники" (2024)

Первый в истории украинского телевидения сериал об украинских курсантах-пограничниках.

События разворачиваются в сентябре 2021 года. Курсанты поступают на обучение в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины и знакомятся со строгим наставником - героем АТО Иваном Криницким. Тот чувствует, что скоро в стране развернется широкомасштабная война, и с первой минуты начинает обучать курсантов не в удобной аудитории, а на полигоне.

"Перші дні" (2023)

Сериал стал первым украинским телепроектом, диджитал-премьера которого на Netflix состоялась в Украине и одновременно еще в 18 странах Европы.

Минисериал состоит из шести 30-минутных эпизодов, каждый из которых рассказывает отдельную историю людей, которые по разным причинам остались в Киеве, несмотря на опасность во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Я - Надія" (2023)

Первый украинский военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного российского вторжения в Украину режиссером Денисом Тарасовым.

В основе фильма - реальные события в Харькове, в частности, история сотрудницы экстренной медицинской помощи Анны Андрющенко.

"Буча" (2024)

Украинский документальный художественный фильм о волонтере, который вывозил людей из Бучи во время организованного российской армией массового убийства местных жителей.

Фильм основан на реальной истории Константина Гудаускаса - волонтера, который вывез десятки людей из Бучи, Ворзеля и других мест Киевской области, оккупированных Россией в феврале-марте 2022 года. Константин - литовец, родился в Казахстане, и его "дружественный" для россиян казахский паспорт помог ему пройти через российские блокпосты.

"Мирний-21" (2023)

Украинская военная драма 2023 года режиссера Ахтема Сеитабаева. В основе фильма - реальная история луганских пограничников, которые вступили в бой с оккупантами, несмотря на преимущество врага в силе и технике.

Фильм изображает события июня 2014 года, которые произошли на пограничной Луганщине. Тогда российские спецслужбы и агенты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Украину. Таким образом, они пытались повторить крымский сценарий и захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.