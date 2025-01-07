Netflix на вечір. 5 українських фільмів та серіалів про війну, які не залишать вас байдужими

"Прикодонники" (2024)

Перший в історії українського телебачення серіал про українських курсантів-прикордонників.

Події розгортаються у вересні 2021 року. Курсанти вступають на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України та знайомляться із суворим наставником - героєм АТО Іваном Криницьким. Той відчуває, що скоро в країні розгорнеться широкомасштабна війна, і з першої хвилини починає навчати курсантів не в зручній аудиторії, а на полігоні.

"Перші дні" (2023)

Серіал став першим українським телепроєктом, діджитал-прем'єра якого на Netflix відбулася в Україні та одночасно ще у 18 країнах Європи.

Мінісеріал складається з шести 30-хвилинних епізодів, кожен з яких розповідає окрему історію людей, які з різних причин залишилися в Києві, незважаючи на небезпеку під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Я - Надія" (2023)

Перший український військово-драматичний серіал, знятий під час повномасштабного російського вторгнення в Україну режисером Денисом Тарасовим.

В основі фільму - реальні події в Харкові, зокрема, історія співробітниці екстреної медичної допомоги Анни Андрющенко.

"Буча" (2024)

Український документальний художній фільм про волонтера, який вивозив людей із Бучі під час організованого російською армією масового вбивства місцевих жителів.

Фільм заснований на реальній історії Костянтина Гудаускаса - волонтера, який вивіз десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших місць Київської області, окупованих Росією в лютому-березні 2022 року. Костянтин - литовець, народився в Казахстані, і його "дружній" для росіян казахський паспорт допоміг йому пройти через російські блокпости.

"Мирний-21" (2023)

Українська військова драма 2023 року режисера Ахтема Сеітабаєва. В основі фільму - реальна історія луганських прикордонників, які вступили в бій з окупантами, попри перевагу ворога в силі та техніці.

Фільм описує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонній Луганщині. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Україну. Таким чином, вони намагалися повторити кримський сценарій і захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира загін вступив у бій.