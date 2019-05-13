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Викликає рак: Комаровський попередив про небезпечний недуг

STYLERЖиття    13.05.2019 - 07:48
Викликає рак: Комаровський попередив про небезпечний недуг
Комаровський розповів про небезпеку ожиріння (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський попередив про наслідки неправильного харчування

Доктор Євген Комаровський розповів про те, до яких серйозних наслідків може призвести ожиріння. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розповів про важливі нюанси в харчуванні дитини, попередив українців про небезпеку ожиріння, що в більшості випадків є наслідком неправильного харчування і переїдання.

За словами педіатра ожиріння може спричинити такі наслідки, як:

  • високий рівень холестерину,
  • болі в спині,
  • хвороби серця,
  • високий кров'яний тиск,
  • діабет,
  • рак.

Викликає рак: Комаровський попередив про небезпечний недуг

Комаровський розповів про небезпеку ожиріння (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розкрив п'ять важливих секретів, як швидко навчити дитину читати.

Раніше Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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