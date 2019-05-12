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Будуть серйозні проблеми: Комаровський застеріг про неприємності

STYLERЖиття    12.05.2019 - 08:36
Будуть серйозні проблеми: Комаровський застеріг про неприємності
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими порадами

Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності. Про це експерт повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Комаровский повідомив, що від природи горло дитини холоду не боїться, однак, якщо завжди було тепле, а зараз стане холодне, то можуть виникнути проблеми. Тому загартовування горла потрібно починати з подачі дитині напоїв виключно кімнатної температури, без нагрівання.

"Після цього підключаємо напої з холодильника, привчаємо дитину до того, що це холодне потрібно спочатку потримати в роті, а потім проковтнути. А ось вже після того, як дитина може спокійно пити холодну воду з холодильника, починаємо екстремальні процедури", - пише експерт.

Будуть серйозні проблеми: Комаровський застеріг про неприємностіСкріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

В якості незвичайного лікування він пропонує купити морозиво і їсти його по чайній ложці три рази на день, збільшуючи дози, і врешті-решт з'їсти цілу порцію. Найголовніше, за словами лікаря, не припиняти, коли дитина захворіє.

Нагадаємо, що Євген Комаровський розповів про шокуючі наслідки, до яких може призвести укус комахи.

Раніше експерт розповів, що робити у випадку алергії на тварин. Також доктор розвінчав поширений міф, який найчастіше можна почути щодо даного захворювання.

Ми писали про те, що Євген Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації.

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