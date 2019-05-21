І ні, і так: Джордж Мартін зробив дивну заяву про "Гру престолів"

Фінал серіалу "Гра престолів" буде відрізнятися від фіналу заключної книги Джорджа Мартіна із серії романів "Пісня Льоду і Полум'я" - "Мрії про весну". Про це сам письменник розповів у своєму блозі.

При цьому він зазначив, що відмінності книжкового і серіального фіналів, найімовірніше, будуть незначними.

За словами Джорджа Мартіна, зараз він закінчує роботу над заключними романами серії. Він зізнався також, що сильно запізнюється з передостанньою книгою "Вітри зими".

"Але вона вийде", - написав Мартін, не уточнивши, щоправда, коли саме.

Паралельно автор працює і над останньою частиною серії, яка отримає назву "Мрії про весну".

"Як все це закінчиться? Люди часто задають це питання. Такий самий кінець, як і в серіалі? Чи інший? Що ж... Так. І ні. І так. І ні. І так. І ні. І так", - неоднозначно заявив Мартін, ще більше заплутавши фанатів.

Письменник додав, що зараз навіть нерозумно питати про те, який кінець - книги чи серіалу - буде реальним.

"Я допишу книгу. Тоді читачі зможуть прочитати, зробити висновки для себе і обговорити фінал в мережі", - зазначив він.

Також Джордж Мартін в своєму блозі подякував акторам, сценаристам і продюсерам, завдяки яким "Гра престолів" вийшла на екрани, і зізнався, що йому "важко повірити, що серіал закінчився".

Тим часом петиція армії незадоволених шанувальників "Гри престолів" з вимогою перезняти фінальний сезон мегапопулярної саги зібрала понад мільйон підписів. Фанатів екранізації "Пісня Льоду і Полум'я" обурюють подача заключного епізоду і "некомпетентність сценаристів" серіалу.

Крім того, глядачі незадоволені величезною кількістю кіноляпів у останньому сезоні серіалу. Адже навіть у фіналі "Гри престолів" шанувальники знайшли грубу неточність.