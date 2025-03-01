"Оскар-2025". Самое интересное о кинопремии: номинанты, прогнозы, рекорды и скандалы

Для Голливуда прошлый год оказался насыщенным: Дэдпул сошелся в поединке с Росомахой, Блейк Лайвли и Джастин Бальдони подали друг на друга в суд на фоне пылких разногласий, "Мыслями наизнанку 2" покорил мир, в то время как сиквел "Джокера" - совсем наоборот.
Сезон наград также не обошелся без скандалов, и накануне церемонии вручения "Оскара", которая состоится в воскресенье, 2 марта, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать интересные факты и рекорды среди нынешних номинантов.
"Wicked: Чародейка" и "Эмилия Перес" стали первой такой парой со времен "Смешной девушки" и "Оливера!" в 1969 году. Возрождение мюзиклов частично можно объяснить тем, что теперь в категории "Лучший фильм" есть 10 номинаций, и это увеличивает шансы таких лент. Последним мюзиклом, который одержал победу в этой категории, был "Чикаго" в 2003 году.
Этот американский актер до сих пор остается самым молодым лауреатом в категории "Лучшая мужская роль" - ему было 29 лет, когда он получил статуэтку за фильм "Пианист" в 2002 году.
Однако после того звезда ни разу не попадал в список номинантов - вплоть до этого года, когда получил признание за роль в "Бруталисте". Если Броуди снова победит, то он станет первым человеком, который выиграл "Оскар" в этой категории с двумя первыми номинациями.
Сейчас только семь актеров могут похвастаться стопроцентной победой на "Оскаре" по крайней мере с двумя номинациями - Вивьен Ли, Хилари Суэнк, Кевин Спейси, Луиза Райнер, Кристоф Вальц, Хелен Хейс и Махершала Али.
Звезда "Дюны" и "Вонки" является главным конкурентом Броуди в борьбе за "Оскар" за лучшую мужскую роль, ведь его исполнение Боба Дилана в фильме "Совершенный незнакомец" получило высокие оценки критиков.
Если победит Шаламе, это не только исключит возможный рекорд Броуди, но и лишит его статуса самого молодого лауреата в этой категории. Правда, разница будет минимальной - Шаламе будет всего на 10 месяцев моложе Броуди на момент своей победы.
Несмотря на наибольшее количество номинаций, этот испаноязычный мюзикл может повторить судьбу других лент стриминговых платформ, которые получали много номинаций, но в итоге оставались без побед, например:
"Эмилия Перес" имеет хорошие шансы в отдельных категориях, но, скорее всего, не сможет забрать большое количество наград. Единственным потоковым фильмом, который когда-либо выигрывал "Оскар" за лучший фильм, был "CODA" от Apple - и у него было всего три номинации.
Киран Калкин и Джереми Стронг претендуют на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свои работы в лентах "Настоящая боль" и "Ученик". Но они - единственные номинанты в этой категории, чьи фильмы не попали в список претендентов на звание "Лучшего фильма".
Отсутствие "Настоящей боли" в главной номинации вряд ли помешает Калкину победить, ведь он остается фаворитом. В этом году все актеры в категории номинируются на "Оскар" впервые, за исключением Эдварда Нортона, который уже трижды был номинирован.
До этого в этой категории выдвигались: "Экзорцист", "Ловушка", "Молчание ягнят", "Челюсти", "Шестое чувство" и "Черный лебедь".
"Субстанция" имеет высокие шансы на победу в категории "Лучший грим и прически". Это также может сыграть на руку Деми Мур в напряженной борьбе за "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".
Беатрис Стрейт выиграла эту же категорию - "Лучшая женская роль второго плана" - за свою игру в "Телесети", которая длилась всего 5 минут 2 секунды.
Дама Джуди Денч опережает ее лишь немного, получив статуэтку за роль во "Влюбленном Шекспире", которая длилась 5 минут 52 секунды.
Если же говорить не только о победителях, самая короткая номинированная роль принадлежит Гермионе Баддели в фильме "Комната наверху" (1959) - она была на экране всего 2 минуты 19 секунд.
А что касается продолжительности фильмов, то "Бруталист" (3 часа 35 минут с антрактом) может стать четвертым по продолжительности победителем в категории "Лучший фильм" после "Унесенных ветром", "Лоуренса Аравийского" и "Бен-Гура".
Бесспорно, это большое достижение. Но ему еще далеко до Бетт Дэвис и Грир Гарсон, которые в 1930-40-х годах получали по пять номинаций подряд.
Немного позади них - Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Тэлма Риттер и Дженнифер Джонс, каждый из которых имел четыре подряд номинации.
Это может не казаться чем-то необычным, но следует заметить, что подобная ситуация случается впервые с 1977 года. Традиционно отсутствие пересечения между этими двумя категориями объясняли тем, что Академия реже номинировала ленты, сосредоточенные на женских историях, на главную награду.
Однако в последние годы тенденция изменилась - на "Оскаре" за лучший фильм побеждали фильмы с женщинами в центре сюжета, такие как "Земля кочевников", "CODA" и "Все всегда и одновременно".
Фрэнк Ланджелла получил признание за роль Ричарда Никсона, а Дэниел Дэй-Льюис и Рэймонд Масси - за образ Авраама Линкольна. Сэм Роквелл получил номинацию за роль Джорджа Буша-младшего, Александер Нокс - за Вудро Вильсона, а Джеймс Уитмор - за Гарри Трумэна.
Стэн немного отличается от остальных, ведь играет Дональда Трампа в его молодые годы, когда тот был магнатом недвижимости, а не во время президентства.
Его песня "Swing Supreme" звучит в ключевой сцене "Эмилии Перес", а его экс-коллеги из Take That появляются в начале фильма "Анора", когда в ночном клубе играет ремикс их хита "Greatest Day".
Последние два раза, когда британский актер был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль - за "Список Шиндлера" и "Английского пациента" - фильм, в котором он снимался, побеждал в главной номинации.
Если "Конклав" выиграет, Файнс установит рекорд по количеству ролей в фильмах, получивших статуэтку за лучший фильм. Он станет единственным актером, который снялся в четырех таких лентах (три других - "Список Шиндлера", "Английский пациент" и "Повелитель бури").
Однако отсутствие Эдварда Бергера среди номинантов на лучшую режиссуру значительно ослабляет шансы этого фильма. В истории премии только шесть лент одерживали победу в главной категории без соответствующей номинации на режиссуру.
Почему же Бергера не номинировали?
Одна из возможных причин - он, в отличие от пяти режиссеров, попавших в список, не писал и не был соавтором сценария своего фильма. "Конклав" адаптирован британским сценаристом Питером Строаном по роману Роберта Харриса.
В этом году автор песен получила уже 16-ю номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня" за композицию "The Journey" из фильма "Батальон 6888". Но Уоррен до сих пор ни разу не побеждала. И поскольку кампания "Эмилии Перес" испытала трудности, а две ее песни могут разделить голоса между собой, сможет ли звезда наконец получить желаемое?
Фильм не получил номинаций за режиссуру или сценарий, что значительно уменьшает его шансы. Впрочем, он получил несколько технических номинаций, а также актерские для Синтии Эриво и Арианы Гранде, хотя ни одна из них не является фавориткой в данной категории.
Звезда "I'm Still Here" Фернанда Торрес претендует на "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" - вслед за своей матерью, Фернадой Монтенегру, которая в 1999 году стала первой бразильянкой, номинированной в этой категории за "Central Station".
Тем временем Изабелла Росселлини, снявшаяся в "Конклаве", тоже имеет выдающееся наследие: ее мать, Ингрид Бергман, шесть раз номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль, дважды побеждала и еще однажды получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана.
Шон Бейкер был вовлечен в несколько ключевых процессов создания ленты, поэтому лично может получить награды за "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий". Никому раньше такого не удавалось достичь.
Уолт Дисней в 1953 году получил четыре "Оскара" за одну ночь, но это было за четыре разных фильма.
Если "Анора" победит в главной категории, это будет второй год подряд, когда режиссер "Лучшего фильма" получает награду вместе с женой. Бейкер и его жена Саманта Кван могут повторить успех Кристофера Нолана и Эммы Томас, которые получили "Оскар" за "Оппенгеймера".
Шон Бейкер (фото: wikipedia)
Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" (англ. Flow) о кошке, которая выживает после наводнения, стал неожиданным фаворитом в категории "Лучший анимационный фильм", обойдя кассовые хиты "Мыслями наизнанку 2" и "Дикого робота" на "Золотом глобусе".
"Во время работы над Flow у кота не было имени. Мы просто называли ее Кошка. Но я неоднократно слышал от людей, что они считают, будто ее зовут Flow. Некоторые даже назвали своих кошек Flow! Так что, думаю, теперь мы можем официально называть ее так", - рассказал режиссер ленты Гинтс Зилбалодис.
Вас может заинтересовать
При написании материала были использованы источники: статья Стивена Макинтоша для издания BBC, информация о некоторых лентах и знаменитостях из Википедии, трейлеры к фильмам с YouTube.