Астролог назвав знаки Зодіаку, яким загрожує серйозна небезпека в липні

Гороскоп на липень 2019 (колаж РБК-Україна)

Астролог розповів, яким знакам Зодіаку варто бути гранично обережними в липні 2019

Гороскоп на липень 2019 від Павла Глоби обіцяє для деяких знаків Зодіаку неприємності в цьому місяці. Щоб не зазнати невдач зі здоров'ям, у фінансовому плані, на роботі і подорожах, слід бути гранично обережними і дотримуватися порад астрологів.

Телець

У липні Тельців чекає дуже багато роботи, яка буде висмоктувати з них дуже багато енергії. Крім завантаженості на роботі, цим знакам належить зустрітися з великими труднощами в міжособистісних стосунках. Велика ймовірність того, що назовні вилізуть старі конфлікти, погасити які буде дуже непросто. Єдиний спосіб, щоб не вигоріти і не наробити дурниць у липні, - знайти час на хобі.

Лев

Левам буде дуже жарко в липні. На роботі цим знакам не вдасться уникнути суперечок і різних підстав не тільки від конкурентів, але і від колег. У сімейному житті Левів також чекають часті сварки і розбіжності. Все це може привести до самих непередбачуваних наслідків... Не погоджуйтеся найближчим часом ні на які авантюрні дії, і тоді, можливо, всі неприємності вам вдасться перенести не так болісно. А також не приймайте сильно близько до серця образливі фразочки, кинуті на вашу адресу недоброзичливцями.

Скорпіон

Скорпіонам, на жаль, доведеться зіткнутися з декількома серйозними проблемами одночасно. Одна з них стосується ваших відносин з другою половинкою. При чому, ви самі ризикуєте зіпсувати цей зв'язок необережним висловлюванням, поспішними висновками або дурним вчинком. Розрив з близькою людиною може призвести до найсумніших наслідків. Тому будьте м'якше з другою половинкою і ставтеся з розумінням до його / її проблем.

До речі, нещодавно стало відомо, кому дуже пощастить зовсім скоро з підвищенням на роботі і кар'єрним успіхом.