Нервовий тик у дитини: як під час війни вберегти дитячу психіку

Складний період через повномасштабну війну РФ проти нашої країни відбивається на житті кожного в Україні. Особливо на дітях, чия нервова система ще не сформована остаточно. Наслідками стресів можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та тривожних станів.

Як батькам уберегти психіку дітей на фоні триваючих бойових дій, пояснили у міністерстві охорони здоров'я України.

Нервові тики вважаються одним з найчастіших проявів неврологічних порушень, що проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків.

Найчастіше тики з'являються у дітей у віці від 2 до 17 років, середній вік становить 6-7 років.

Які бувають тикові розлади

Виділяють минущі (транзитні) і хронічні тики, а найсерйозніше тиковий розлад називається синдром Туретта, при якому фізичні та звукові тики виникають одночасно. Воно фіксується в одному випадку на 1 тисячу як у хлопчиків, так і у дівчаток.

Транзитні тикові розлади також містить в собі обидва типи тиків, однак вони досить часто зустрічаються окремо один від одного. Може проявлятися моторними або голосовими тиками з повним зникненням симптомів захворювання протягом року.

Хронічний моторний тиковий розлад без вокального компонента зазвичай триває понад рік. Хронічні вокальні тики в ізольованому вигляді зустрічаються рідко.

Причини тикових розладів

Серед можливих причин тикових розладів виділяють: психоемоційне збудження, порушення харчування, "тик першого вересня", спадкова схильність. Перші два фактори зараз в умовах війни значно підвищують ризики для маленьких українців виникнення таких розладів.

Як допомогти дитині в разі нервових тиків

Серед дієвих способів надання допомоги при нервових тиках виділяють такі:

Відволікання дитини . Дуже дієвий спосіб тимчасово усунути нервовий тик - знайти йому цікаве заняття (гра, малювання, мультик та інше). Такий метод створює в мозку дитини зону активності, яка заглушає патологічні імпульси, що надходять з екстрапірамідної зони, і нервовий тик зникає. Даний ефект є тимчасовим, і після припинення "відволікаючого" заняття нервовий тик відновиться.

. Дуже дієвий спосіб тимчасово усунути нервовий тик - знайти йому цікаве заняття (гра, малювання, мультик та інше). Такий метод створює в мозку дитини зону активності, яка заглушає патологічні імпульси, що надходять з екстрапірамідної зони, і нервовий тик зникає. Даний ефект є тимчасовим, і після припинення "відволікаючого" заняття нервовий тик відновиться. Швидке усунення нервового тику повік . Помірно натискайте пальцем в області надбрівної дуги й утримуйте протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити в області внутрішнього і зовнішнього кута ока, утримуючи протягом 10 секунд. Потім сильно заплющити обидва ока на 3-5 секунд. Під час цього потрібно максимально напружити повіки. Цю послідовність дій слід повторити 3 рази з інтервалом у хвилину. Виконання таких прийомів може знизити вираженість нервового тику, однак цей ефект тимчасовий - від декількох хвилин до декількох годин.

. Помірно натискайте пальцем в області надбрівної дуги й утримуйте протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити в області внутрішнього і зовнішнього кута ока, утримуючи протягом 10 секунд. Потім сильно заплющити обидва ока на 3-5 секунд. Під час цього потрібно максимально напружити повіки. Цю послідовність дій слід повторити 3 рази з інтервалом у хвилину. Виконання таких прийомів може знизити вираженість нервового тику, однак цей ефект тимчасовий - від декількох хвилин до декількох годин. Психологічна корекція - дієвий метод терапії при простих моторних тиках. Психолог перш за все має пояснити батькам важливість в лікуванні дитини сприятливого оточення в сім'ї, захисту від впливу провокативних факторів і конфліктних ситуацій.

- дієвий метод терапії при простих моторних тиках. Психолог перш за все має пояснити батькам важливість в лікуванні дитини сприятливого оточення в сім'ї, захисту від впливу провокативних факторів і конфліктних ситуацій. Поєднання когнітивної поведінкової терапії (КПТ) і медикаментозного лікування може стати дієвим методом в ситуаціях, коли тики впливають на роботу або навчання. Дитині потрібно навчитися контролювати та управляти своїми емоціями в складних психологічних обставинах, оскільки стрес може погіршити або почастішати тики.

"Медикаментозне лікування тиків слід починати, коли усі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначаються дитячим лікарем-неврологом або дитячим лікарем-психіатром залежно від клінічної картини і даних додаткового обстеження. Тривалість медикаментозної терапії після зникнення тиків становить 6 місяців, потім можна повільно зменшувати дозу препарату аж до повного скасування", - розповіли в МОЗ.