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"Нервы сдают": Полякова с детьми растрогала Ефросинину до слез

Полякова довела Ефросинину до слез (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Певица Оля Полякова с детьми довела ведущую и свою подругу Машу Ефросинину до слез.

Это произошло во время онлайн-засевания с детьми-сиротами в прямом эфире Instagram в рамках объявленной артисткой недели колядок.

Заметим, что прямой эфир произошел, несмотря на воздушную тревогу и взрывы, которые прогремели в Киеве 14 января.

Первой в эфир присоединилась Маша Ефросинина. И телеведущая едва сдерживала слезы.

Она призналась, что из-за постоянной опасности "иногда сдают нервы".

Но когда женщина увидела и услышала ребятишек - умилилась.

Маша рассказала, что не умеет щедровать. Так что дети пообещали ее научить.

Полякова призналась, что во время новогодне-рождественских праздников любила ездить к бабушке в село в Киевскую область. Ведь каждый раз после колядок и щедривок возвращалась домой с огромной сумкой конфет.

Напомним, 7 января Полякова объявила неделю колядок в поддержку детей-сирот благотворительного проекта "Детство без войны". Первый прямой эфир прошел на Рождество. Собранные средства пойдут на лечение зубов и полный чек-ап здоровья 652 детей, которые находятся за границей уже около 10 месяцев.

Недавно Полякова рассказывала, как Маша Ефросинина сильно обидела ее дважды. После этого певица даже отомстила ей.

Также певица ответила на слухи о разводе с мужем.

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Маша ЕфросининаОля Полякова