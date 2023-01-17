"Нервы сдают": Полякова с детьми растрогала Ефросинину до слез

Заметим, что прямой эфир произошел, несмотря на воздушную тревогу и взрывы, которые прогремели в Киеве 14 января.

Первой в эфир присоединилась Маша Ефросинина. И телеведущая едва сдерживала слезы.

Она призналась, что из-за постоянной опасности "иногда сдают нервы".

Но когда женщина увидела и услышала ребятишек - умилилась.

Маша рассказала, что не умеет щедровать. Так что дети пообещали ее научить.

Полякова призналась, что во время новогодне-рождественских праздников любила ездить к бабушке в село в Киевскую область. Ведь каждый раз после колядок и щедривок возвращалась домой с огромной сумкой конфет.

Напомним, 7 января Полякова объявила неделю колядок в поддержку детей-сирот благотворительного проекта "Детство без войны". Первый прямой эфир прошел на Рождество. Собранные средства пойдут на лечение зубов и полный чек-ап здоровья 652 детей, которые находятся за границей уже около 10 месяцев.