"Нерви здають": Полякова з дітьми розчулила Єфросиніну до сліз

Співачка Оля Полякова з дітьми довела ведучу і свою подругу Машу Єфросиніну до сліз.
Це відбулося під час онлайн-засівання з дітьми-сиротами в прямому ефірі Instagram в рамках оголошеного артисткою тижня колядок.
Зауважимо, що прямий ефір відбувся попри повітряну тривогу та вибухи, які пролунали в Києві 14 січня.
Першою до ефіру долучилася Маша Єфросиніна. І телеведуча ледве стримувала сльози.
Вона зізналася, що через постійну небезпеку "часом здають нерви".
Та коли жінка побачила і почула дітлахів - розчулилась.
Маша розповіла, що не вміє щедрувати. Тож діти пообіцяли її навчити.
Натомість Полякова зізналася, що під час новорічно-різдвяних свят любила їздити до бабусі в село в Київську область. Адже щоразу після колядок і щедрівок поверталася додому з величезною торбою цукерок.
Нагадаємо, 7 січня Полякова оголосила тиждень колядок на підтримку дітей-сиріт благодійного проєкту “Дитинство без війни”. Перший прямий ефір відбувся на Різдво. Зібрані кошти підуть на лікування зубів та повний чек-ап здоров’я 652 дітей, які знаходяться за кордоном вже близько 10 місяців.
Нещодавно Полякова розповідала, як Маша Єфросиніна сильно образила її двічі. Після цього співачка навіть помстилась їй.
Також співачка відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.