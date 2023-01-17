"Нерви здають": Полякова з дітьми розчулила Єфросиніну до сліз

Зауважимо, що прямий ефір відбувся попри повітряну тривогу та вибухи, які пролунали в Києві 14 січня.

Першою до ефіру долучилася Маша Єфросиніна. І телеведуча ледве стримувала сльози.

Вона зізналася, що через постійну небезпеку "часом здають нерви".

Та коли жінка побачила і почула дітлахів - розчулилась.

Маша розповіла, що не вміє щедрувати. Тож діти пообіцяли її навчити.

Натомість Полякова зізналася, що під час новорічно-різдвяних свят любила їздити до бабусі в село в Київську область. Адже щоразу після колядок і щедрівок поверталася додому з величезною торбою цукерок.

Нагадаємо, 7 січня Полякова оголосила тиждень колядок на підтримку дітей-сиріт благодійного проєкту “Дитинство без війни”. Перший прямий ефір відбувся на Різдво. Зібрані кошти підуть на лікування зубів та повний чек-ап здоров’я 652 дітей, які знаходяться за кордоном вже близько 10 місяців.