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Неприємні новини для курців: скільки будуть коштувати сигарети

STYLERЖиття    02.07.2019 - 08:38
Неприємні новини для курців: скільки будуть коштувати сигарети
В Україні подорожчають сигарети (УНІАН)

У найближчі дні пачка сигарет підніметься в ціні в середньому на 3 гривні

З 1 липня в Україні знову подорожчають сигарети, так як ставки акцизного податку на тютюнові вироби збільшилися на 9%. Відповідно, пачка сигарет з фільтром подорожчає в середньому на 2-3 гривні. Сигарети без фільтра також подорожчають в середньому на 2,98 гривні.

Це планове підвищення ставки акцизів на тютюнові вироби, і вони були внесені Верховною Радою в Податковий кодекс перед прийняттям бюджету. І це не єдине підвищення, так як згідно з Угодою про асоціацію, Україна взяла на себе зобов'язання щорічно збільшувати ставку акцизу на сигарети, поки вони не досягнуть європейського рівня. Поступове подорожчання відбуватиметься до 2025 року і ціна повинна вийти на рівень 90 євро за 1000 сигарет.

Неприємні новини для курців: скільки будуть коштувати сигарети

Цигарки в Україні подорожчають на 9% (УНІАН)

За 2018 рік ціни на сигарети зросли на 23-27%, і за прогнозом Національного банку України, в 2019 році – ціни зростуть ще на 19%.

Крім того, за прогнозами економістів, якщо не буде різких коливань курсу національної валюти, то через чотири роки одна пачка сигарет досягне ціни 90-95 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 1 липня в Україні знизили ціни на газ.

А також ми розповідали про те, що українські пенсіонери отримають в липні підвищену пенсію.

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