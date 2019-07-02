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Неприятные новости для курильщиков: сколько будут стоить сигареты

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 08:38
Неприятные новости для курильщиков: сколько будут стоить сигареты
В Украине подорожают сигареты (УНИАН)

В ближайшие дни пачка сигарет поднимется в цене в среднем на 3 гривны

С 1 июля в Украине снова подорожают сигареты, так как ставки акцизного налога на табачные изделия увеличились на 9%. Соответственно, пачка сигарет с фильтром подорожает в среднем на 2-3 гривны. Сигареты без фильтра также подорожают – в среднем на 2,98 гривны.

Это плановое повышение ставки акцизов на табачные изделия, и они были внесены Верховной Радой в Налоговый кодекс перед принятием бюджета. И это не единственное повышение, так как согласно Соглашению об ассоциации, Украина взяла на себя обязательство ежегодно увеличивать ставку акциза на сигареты, пока они не достигнут европейского уровня. Постепенное подорожание будет происходить до 2025 года и цена должна выйти на уровень 90 евро за 1000 сигарет.

Неприятные новости для курильщиков: сколько будут стоить сигареты

Сигареты в Украине подорожают на 9% (УНИАН)

За 2018 год цены на сигареты выросли на 23-27%, и по прогнозу Национального банка Украины, в 2019 году – цены вырастут еще на 19%.

Кроме того, по прогнозам экономистов, если не будет резких колебаний курса национальной валюты, то через четыре года одна пачка сигарет достигнет цены в 90-95 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 1 июля в Украине снизили цены на газ.

А также мы рассказывали о том, что украинские пенсионеры получат в июле повышенную пенсию.

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