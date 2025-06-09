"Неестественно": Завальские из "Алиби" объяснили, почему отказываются переводить старые хиты на украинский

Как Завальские объяснили свое решение

"Я как переводчица очень много работаю с текстами. И не только для нас, но и для многих других артистов перевожу тексты на украинский язык. И я скажу, что не все тексты нужно переводить, слышу очень много в эфире текстов, которые лучше бы оставались в оригинале", - сказала Анна.

"И лучше бы в новом времени появлялись новые песни. Классные бывают, хорошие попытки на самом деле. Но это скорее пиар-ход, а это, конечно, игра на ностальгических воспоминаниях. Мне кажется, что есть такие песни, которые нельзя возвращать в современность", - добавила она.

Ее сестра также сказала, что сейчас они работают в другом направлении. Певицам приятно, что фаны любят их старые песни, но сейчас они создают новые треки.

Сестры Завальские (скриншот)

"Конечно, нам, как и исполнительницам и авторам этих песен, которые мы пели, очень приятно, что до сих пор их помнят, вспоминают. И просят, чтобы их перевели. Дуэту "Альби" уже будет 25 лет, но мы сейчас совсем в другом направлении работаем и от этого получаем сплошное удовольствие", - отметила Ангелина.

Анна же сказала, что песни из прошлого не всегда нужно возвращать в настоящее.

"А песни группы "Алиби"... У многих есть воспоминания из своей молодости, из детства, но я думаю, что можно же просто их включить и вспомнить все. Не нужно их возвращать в современность", - считает певица.

Почему Завальские не переводят свои песни (скриншот)

Несколько лет назад, до начала полномасштабной войны, сестры выпускали переведенные версии двух песен. И это было, отметили Завальские, еще до того, как такой ход стал трендом. Но такой хит, как "Табу", они все же не планируют "обновлять".

"Все просят перевести песню "Табу", и мне даже показывали попытки и варианты. У нас даже есть припев, но эта песня настолько идеально составлена, с текстом и музыкой, что любое вмешательство в нее сейчас воспринимается очень неестественно. Поэтому мы не спешим эту песню переводить", - резюмировала Анна.