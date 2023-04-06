Оксен Лисовой назвал основную проблему украинского образования

Министр образование и науки Украины Оксен Лисовой назвал главную проблему в образовании. Он объяснил, что именно нужно кардинально поменять в системе, чтобы дети получили доступ к необходимым знаниям.

Об этом Лисовой объявил на мероприятии, которое посвящено презентации государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годам.

По словам министра, основная проблема в украинском образовании - это формирование толерантности к коррупции уже на этапе получения образования.

"Коррупция - это то, что толеруется глубоко в сознании нашего человека. И это те вещи, которые можно убрать лишь с помощью образования, на протяжении всего образовательного процесса", - объяснил он.

Он отметил, что абитуриенты и студенты сталкиваются с системой коррупции в высших учебных заведениях.

"Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом. А не за знаниями. Мотивация - получить высшее образование, получить диплом. А на знания никто не рассчитывает. Поэтому, корень проблемы тут в реформе высшего образования в целом. Где нужна трансформация в инструмент для получения знаний, квалификации. Тогда риски в бытовой и другой коррупции в высшем образовании будут существенно снижены", - подчеркнул Лисовой.