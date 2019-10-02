В Киеве внезапно зацвели акации: яркие фото

В Киеве расцвела акация в октябре (фото: РБК-Украина)

Жители Киева сфотографировали цветение акации в октябре

В столице Украины в последний день сентября расцвела акация. Об этом сообщили в сообществе "Наш Виноградарь" на Facebook-странице.

Цветение розовой акации было замечено на улице Порика возле хореографической студии.

В Киеве расцвела акация в октябре (фото: facebook.com/groups/nashvinogradar)

При этом пользователи сети заметили цветение белой акации на улице Межевой.

В Киеве расцвела акация в октябре (фото: facebook.com/groups/nashvinogradar)

Напомним, что одно из самых красивых озер Украины поменяло цвет. Лемурийское озеро находится в Херсонской области и его часто называют "розовым" из-за специфической окраски.

В последнее время озеро утратило свой яркий окрас и заметно побледнело, но специалисты считают, что украинцам не стоит паниковать из-за экологической катастрофы, потому что менее ярким оно стало из-за спада жары и дождей.

По словам экспертов, такое случается постоянно, и никакой угрозы для озера в этом нет. При этом, по словам местных жителей, "розовое" озеро часто меняет свой цвет - от едва розового до насыщенного фиолетового.

Ранее сообщалось о том, что в Украине преждевременно начался сезон цветения ядовитого борщевика. Цветения борщевика Сосновского связано с большим количеством жертв этого растения.

В этом году люди, которые пострадали от борщевика стали чаще обращаться за медицинской помощью, чем обычно. В этом году "сезон ожогов" начался в конце мая, вместо середины июня.