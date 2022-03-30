Йодовий захист від радіації: як правильно приймати і що категорично заборонено робити

2022 року, коли окупанти почали захоплювати і контролювати українські АЕС, знову актуальною, як 1986-го, стала тема захисту за допомогою йоду. Поки що радіаційний фон в межах норми, проте лікарі все частіше почали давати поради, як себе вберегти.

Все про йодовий захист розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.

Лікарка попередила, що просто так для профілактики йод пити не можна.

"Лише при перевіреній інформації про викид радіації, для того, щоб захистити щитовидну залозу слід одноразово прийняти йод. Тоді щитовидна залоза буде зайнята переробкою прийнятого йоду, а не радіоактивного!" - пише лікар.

Засоби, дози і спосіб застосування

Якщо ви приймаєте таблетки калію йодиду (1 т - це 250 мг):

дорослі і діти старше 2 років - 125 мг - 1/2 таб.

діти молодші 2 років - 40 мг - 1/6 таб.

Якщо немає таблеток калію йодиду, то можна використати звичайний 5%-й розчин йоду. Накрапати його в стакан теплого молока (не води, бо може викликати опіки) і випити:

дорослі і діти старші 14 років - 40-44 краплі

діти 5-14 років - 20 крапель

Дітям молодшим 5 років йод всередину не можна. Необхідно його накапати у воду, і нанести на шкіру кінцівок:

діти 2-5 років - 20 крапель

діти молодші 2 років - 10 крапель

Для годуючих матерів - 40 крапель 5% розчину йоду на стакан молока.

Пацієнтам з гіпертиреозом - таку ж саме дозу - 3 дні, з гіпотиреозом - збільшити дозу девотироксину на 50% впродовж тижня. Для дітей після 13 років дози ті ж самі. До 13 років - 7-10 крапель.

Яка може бути профілактика

З метою профілактики йододефіциту достатньо споживати 150 мкг йоду на добу (йодомарин, полівітаміни).