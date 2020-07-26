Несподівано: вчені назвали солодке, що корисне діабетикам

Мед (ілюстративне фото: canva.com)

Вчені з'ясували, що є вид меду, корисний для діабетиків

Вчені назвали солодке, що корисне діабетикам – і це особливий вид меду. Дослідники з Квінслендського університету провели дослідження, за результатами якого довели, що мед безжальных меліпонів, бджіл з триби Meliponini сімейства Apidae, корисний при діабеті та абсолютно безпечний для здоров'я зубів. Несподіване відкриття опубліковано в науковому журналі.

За словами авторів наукової роботи, тепер зрозуміло, чому корінні народи Австралії використовують даний продукт для лікування. Як з'ясувалося, до 85% цукру в меді меліпонів становить не мальтоза, як вважалося спочатку, а трегалуоза.

Це особливий вид цукру, володіє низьким глікемічним індексом. Він украй рідко зустрічається у складі інших подібних продуктів. На всмоктування цього цукру організму потрібно більше часу.

У результаті рівень глюкози не порушується у крові різко, як це відбувається з іншими подібними сполуками. Примітно, що в ході даного дослідження також вдалося визначити, що даний вид меду абсолютно безпечний для емалі зубів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шкоду цукру. Вченими був названий найшкідливіший продукт в раціоні, який прискорює старіння і руйнує імунітет. На думку дослідників найбільш сильно позначається на нашому організмі вживання цукру, через те, що він міститься в більшості продуктів, які лежать на полицях супермаркету.

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