Найшкідливіший продукт, який їдять всі: прискорює старіння і руйнує імунітет

Найшкідливіший продукт, який їдять все (фото: canva.com)

Цукор особливо шкідливий для жінок

Вченими був названий найшкідливіший продукт в раціоні, який прискорює старіння і руйнує імунітет. На думку дослідників найбільш сильно позначається на нашому організмі вживання цукру, бо він міститься в більшості продуктів, які лежать на полицях супермаркету. Навіть у хлібі, дієтичних йогуртах та інших неочевидних продуктах у тій чи іншій кількості можна знайти цукор. Дослідники визначили найбільш згубні властивості цукру на організм людини.

Раніше дієтологи прийшли до висновку, що без шкоди для організму дозволено вживати 25 грамів цукру на добу. А це - 6 чайних ложок. Також дієтологи відзначають, що при повній відмові від десертів, чаю з цукром і солодких напоїв, людина зможе наблизитися до цієї норми, тому що і в кетчупах, і в хлібі, і в більшості інших продуктів міститься цукор.

До чого призводить цукор, якщо їсти його більше норми:

Цукор сприяє старінню. Цукор відкладається про запас у колагені шкірного покриву, тим самим зменшуючи його еластичність, що приводить до передчасних зморшок. Гормональні порушення. Найчастіше дівчата, які споживають багато цукру, відчувають гормональні порушення. Підвищення того чи іншого гормону найчастіше викликане саме білим цукром. Такі порушення призводять до набору ваги, потенційного розвитку захворювань статевої системи неінфекційного характеру і швидких перепадів настрою, стимулюючі розвиток депресії. Псує шкіру. Цукор сприяє появі акне, розвитку наявних запалень і призводить до підвищеного виділення шкірного сала. Відмовившись від цього продукту, можна істотно поліпшити стан шкіри без дерматологів і дорогих кремів. Цукор викликає жирові відкладення. З'їдаючи солодку булочку, цукор починає відкладатися в печінці у вигляді глікогену. Якщо глікоген підвищений, цукор починає відкладатися у вигляді жирових запасів, зазвичай це ділянки на стегнах і животі. Цукор викликає звикання. Одна цукерка, дві, три й ти не помічаєш, як з'їла всю упаковку. А на наступний день у тебе починається ломка! Цукор - справжній наркотик. Як стверджують фахівці, залежність від цукру по своїй силі вище, ніж залежність від героїну. Руйнує кістки та зуби. Цукор здатний вимивати з організму кальцій, що призводить до втрати зубів і крихкості кісток. Цукор позбавляє організму вітаміну В. Не помічали, що люди, які їдять цукор більш роздратовані та нервові? А все тому, що при надмірному вживанні цукру відбувається вимивання вітамінів групи В у всіх органах і системах. Цукор негативно впливає на серце. Особливо, якщо є серцеві захворювання. Надмірне споживання цукру порушує серцеву діяльність. Впливає на імунітет. Як стверджують фахівці, щоденне вживання цукру знижує рівень імунітету майже в 17 разів. Тому люди, які вживають в надмірній кількості цукор страждають сонливістю, апатією і часто хворіють. Цукор негативно впливає на роботу ШКТ. Дисбактеріоз, кольки, порушення функції печінки найчастіше пов'язані саме з вживанням цукру.

При цьому вчені та дієтологи радять при відмові від цукру перейти на вживання фруктів і овочів. Так, організму без великих зусиль волі з допомогою так званої "замісної терапії" вдасться "пересісти" з великих обсягів цукру до норми.

Нагадаємо, що раніше вчені шокували заявою про популярний продукт.

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