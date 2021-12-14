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Несподівана правда про чоловіків, про яку ви можете не знати

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 18:01
Несподівана правда про чоловіків, про яку ви можете не знати Фото: несподівана правда про чоловіків, про яку ви можете не знати
Автор: Світлана Мащенко

Психологи розкрили кілька правдивих фактів про чоловіків, які представникам цієї статі, можливо, хотілося б приховати. Адже більшості хлопчиків з дитинства дають установку, що вони повинні бути сильними, не мають права на сльози, емоції і слабкості.

Про це розповів письменник, психолог, автор книг Ділки Діссана, пише ресурс Quora.

Ось кілька фактів про чоловіків, про які ви можете навіть не здогадуватися

Факт № 1. Чоловікам важче розмовляти з жінками, які фізично привабливіші.

Факт № 2. Чоловіки можуть легко виконувати аналітичні операції під час водіння і можуть безпечно водити швидко.

Факт № 3. Згідно з опитуванням, чоловіки проводять майже рік свого життя, дивлячись на жінок.

Факт № 4. Чоловіки частіше схильні недооцінювати рівень інтересу жінок до них.

Факт № 5. Чоловіки більш емоційно переживають розриви стосунків, ніж жінки.

Факт № 6. Чоловіки говорять близько 12 500 слів на день, тоді як жінки говорять 22 000.

Факт № 7. Чоловіки частіше схильні приймати імпульсивні рішення, ніж жінки.

Факт № 8. Чоловіки схильні знижувати голос, коли розмовляють з коханою людиною.

Факт № 9. Хлопчики краще здають іспити на успішність, а дівчатка краще встигають в процесі навчання.

Раніше ми писали, що психологи перерахували помилкові ознаки "великого кохання", і розповіли, як не попастися на цю вудку.

Також повідомлялося про типи чоловіків, які здатні "вбивати" жіночу самооцінку.

Крім того експерти назвали тип жінок, які привертають тільки слабких чоловіків.

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