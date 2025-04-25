7 актеров, которые доводят коллег до бешенства своими отвратительными привычками

Дуэйн Джонсон

Дуэйн "Скала" Джонсон - занятой человек. Съемки, выступления в WWE - график плотный. На съемках фильма "Кодовое имя "Красный" в 2024 году появились слухи, что Джонсон не только постоянно опаздывал, но и имел странную привычку - справлять нужду в бутылки с водой вместо похода в туалет. Более того - он отдавал бутылки помощникам, чтобы те их утилизировали. Актер подтвердил этот факт, хотя и опроверг масштаб опозданий. Кадр из фильма "Кодовое имя "Красный"

Роберт Паттинсон

Паттинсон известен не только ролью вампира, но и специфическим отношением к личной гигиене. По словам коллег по "Сумеркам", актер "никогда не принимает душ", чем доводил команду до бешенства. Сам Паттинсон признавался, что мог неделями не мыть волосы, но позже признался: после сотрудничества с Dior начал увлажнять кожу - "глубокое изменение в жизни". Кадр из фильма "Сумерки"

Джонни Галеки

Кунал Найяр, коллега Джонни Галеки по "Теории большого взрыва", рассказал, что тот 12 лет приклеивал жвачку к стене на съемочной площадке. В результате - стена из 3000 жвачек. Кроме самого факта, возникает логичный вопрос: разве ее никто не убирал? Кадр из фильма "Теория большого взрыва"

Брэд Питт

Питт годами избегал душа, отдавая предпочтение детским салфеткам. Актер Элай Рот вспоминает, как Питт советовал "протереться салфеткой, если нет времени на душ". По словам бывшего соседа Джейсона Пристли, Питт еще в молодости участвовал в "соревнованиях", кто дольше не будет мыться. Сегодня же, под влиянием своей партнерши Инес де Рамон, актер наконец-то вернулся к гигиене. Брэд Питт (фото: Википедия)

Уилл Смит

В мемуарах режиссера "Людей в черном" Барри Зонненфельда упомянуто, как Смит выпустил газы в закрытом кузове автомобиля во время съемки с Томми Ли Джонсом. Результат - Джонс буквально задыхался. Курьез, который мог бы стать сценкой в самой ленте. Кадр из фильма "Люди в черном"

Брэдли Купер

Купер признался, что в начале карьеры жевал табак, даже во время съемок. В одном эпизоде из фильма "Обещать - не значит жениться" он выплюнул жидкость из табака, а изо рта свисала слюна.

"Это было отвратительно", - вспоминает актер, признавая, что в тот момент точно не выглядел "мужественно". Брэдли Купер (фото: Википедия)

Дженнифер Лоуренс

Появившись на "Шоу Грэма Нортона", Дженнифер Лоуренс рассказала, что не слишком переживала о свежести дыхания, когда приходилось целовать коллег по "Голодным играм" Лиама Хемсворта и Джоша Хатчерсона.

"Я бы ела горчицу и тунца - как кому это интересно?", - шутила актриса. Кадр из фильма "Голодные игры"

Хемсворт подтвердил: Лоуренс наедалась чеснока или рыбы, а потом шла целоваться.

Позже она изменила отношение - перед сценой с Прэттом в "Пассажирах" все же выпила мятный напиток. Хотя шлейф рыбного скандала, кажется, с ней навсегда.