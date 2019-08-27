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Незвичайний досвід, який я не замовляв: керівник Дизель Шоу переніс операцію

STYLERЖиття    27.08.2019 - 17:55
Незвичайний досвід, який я не замовляв: керівник Дизель Шоу переніс операцію
Зірка Дизель Шоу переніс складну операцію (Колаж РБК-Україна)

Артист розповів, який складний курс відновлення він переніс після трагічної ДТП

Єгор Крутоголов, художній керівник Дизель Шоу, переніс складну операцію, завдяки якій зміг нарешті повністю відновитися після страшної аварії і відмовитися від милиць. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Єгор Крутоголов в ДТП отримав сильну травму – у нього були порвані 4 зв'язки, і він довго відновлювався. Однак, без додаткової операції повна реабілітація виявилася неможливою і сильні навантаження спровокували рецидив.

"Справа в тому, що після нашої трагічної ДТП, в якій я порвав зв'язки коліна, я спробував реабілітуватися без оперативного втручання і мені це майже вдалося, тому що з чотирьох порваних (повністю та частково) зв'язок, прижилися 3, я майже почав ходити не шкутильгаючи, але 2 не витримали зростаючих навантажень і знову порвались", - розповів артист.

Незвичайний досвід, який я не замовляв: керівник Дизель Шоу переніс операцію

Фото: facebook.com/dizelmano

Він повідомив, що в липні йому провели операцію, і він зміг за 4 дні до Дня Незалежності вийти на сцену без милиць.

"В липні мене прооперували, де під спінальним наркозом мені пришили 2 зв'язки, узявши імпланти з іншого коліна. Більше того, мені дали можливість спостерігати за ходом операції на екрані, що дало мені дуже незвичайний досвід, хоч я його і не замовляв. 24 серпня у нас відбувся концерт в Одесі, який став для мене великим мотиватором. День Незалежності став для мене точкою зворотного відліку і метою - я хотів вийти в цей важливий день на сцену без милиць і мені це вдалося - за 4 дні до концерту я їх відкинув! В день концерту я поставив для себе особистий рекорд - 11300 кроків і це для мене дуже круте досягнення, я собою пишаюся", - зізнався Крутоголов.Незвичайний досвід, який я не замовляв: керівник Дизель Шоу переніс операцію

Фото: facebook.com/dizelmano

Він додав, що процес одужання ще не закінчений, але впевнений, що скоро вже зможе навіть станцювати.

"Реабілітація триватиме ще кілька місяців, але нам вдалося продовжувати зйомки, відклавши знімальний процес лише на 2 тижні і не порушити графік виробництва студії. Загалом, роботи ще багато, але я впевнений, ми впораємося, і я станцюю для наших глядачів разом з переможницею проекту " Танці з зірками, Вікторія Булітко!" – додав він і висловив величезну подяку лікарям, а також членам своєї команди, які допомогли йому пройти довгий шлях реабілітації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що зірка "Дизель шоу" вибрав "гоночне" ім'я для майбутнього сина

А також розповідали про те, що на проекті Танці з зірками – перша травма. Постраждала актриса Дизель Шоу.

Не могла взяти дитину на руки: зірка Дизель шоу розповіла про складну операцію "Маришка нам дає сили": актори "Дизель шоу" про трагічну аварію та плани
Новини України Дизель шоуЕгор Крутоголов
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