Необычный опыт, который я не заказывал: руководитель Дизель Шоу перенес операцию

Звезда Дизель Шоу перенес сложную операцию (Коллаж РБК-Украина)

Артист рассказал, какой сложный курс восстановления он перенес после трагического ДТП

Егор Крутоголов, художественный руководитель Дизель Шоу, перенес сложную операцию, благодаря которой смог наконец-то полностью восстановиться после жуткой аварии и отказаться от костылей. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Егор Крутоголов в ДТП получил сильную травму – у него были порваны 4 связки, и он долго восстанавливался. Однако, без дополнительной операции полная реабилитация оказалась невозможной и сильные нагрузки спровоцировали рецидив.

"Дело в том, что после нашего трагического ДТП, в котором я порвал связки колена, я попытался реабилитироваться без оперативного вмешательства и мне почти это удалось, потому что из четырех порванных (и полностью и частично) связок, прижились 3, я почти начал ходить не хромая, но 2 не выдержали увеличивающихся нагрузок и вновь порвались", - рассказал артист.

Фото: facebook.com/dizelmano

Он сообщил, что в июле ему провели операцию, и он смог за 4 дня до Дня Независимости выйти на сцену без костылей.

"В июле меня прооперировали, где под спинальным наркозом мне пришили 2 связки, взяв импланты из другого колена. Более того, мне дали возможность наблюдать за ходом операции на экране, что дало мне очень необычный опыт, хоть я его и не заказывал. 24 августа у нас состоялся концерт в Одессе, который стал для меня большим мотиватором. День Независимости стал для меня точкой обратного отсчета и целью - я хотел выйти в этот важный день на сцену без костылей и мне это удалось - за 4 дня до концерта я их отбросил! В день концерта я поставил для себя личный рекорд - 11300 шагов и это для меня очень крутое достижение, я собой горжусь", - признался Крутоголов.

Фото: facebook.com/dizelmano



Он добавил, что процесс его выздоровления еще не окончен, но уверен, что скоро уже сможет даже станцевать.

"Реабилитация будет проходить еще несколько месяцев, но нам удалось продолжать съемки, отложив съемочный процесс лишь на 2 недели и не нарушить график производства студии. В общем, работы еще много, но я уверен, мы справимся, и я станцую для наших зрителей вместе с победительницей проекта Танці з зірками, Викторией Булитко!" – добавил он и выразил огромную благодарность врачам, а также членам своей команды, которые помогли пройти ему долгий путь реабилитации.

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