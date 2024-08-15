8 способов использования средства для снятия лака в уборке

Жидкость для снятия лака делает гораздо больше, чем следует из названия. Конечно, если вы любите делать домашний маникюр и педикюр, она обязательно пригодится. Но есть и другие способы, кроме бьюти-процедур, использовать в быту жидкость с неприятным ароматом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о необычных способах использования средства для снятия лака в уборке со ссылкой на Southern Living .

Снять краску со стекла

Во время окрашивания оконной рамы - с какой бы осторожностью ни относиться к процессу - мгновенное отвлечение внимания приводит к пятнам на стекле.

Однако средство для удаления лака на ватном диске или шарике может спасти положение. Нужно только аккуратно протереть загрязненное краской стекло.

Удалить следы перманентного маркера

Перманентный маркер известен своей стойкостью на разных поверхностях. Однако тряпочка или ватный диск, погруженные в ацетон, может помочь в удалении следов маркера.

Такой метод удаления перманентного маркера может сработать на любой поверхности - от ткани до кожи. В то же время с тканью следует работать осторожно.

Удалить остатки клея с одежды

Если вы оставили наклейку - например, с указанным размером - на новой одежде и бросили его в стирку, вам может пригодиться средство для удаления лака для ногтей.

Для этого небольшое количество жидкости нужно нанести на ватную палочку или диск и ненадолго приложить к липким пятнам. Затем необходимо постирать очищенный участок.

Впрочем, это средство не следует применять на деликатных тканях - ацетон может обесцветить и повредить волокна.

Удалить пятна и царапины на полу

Хотя средство для снятия лака не рекомендуется использовать на деревянном полу, ацетон можно применить для удаления царапин и потертостей из кафеля, винила и ламината.

К тому же, царапины на зеркалах также можно удалить с помощью этого растворителя.

Вывести пятна от чая и кофе

Нередко на столешницах остаются круглые пятна от чашек с утренними напитками - а отмыть устаревшие крайне сложно.

Однако очистить поверхность возможно, нанеся жидкость для снятия лака на пятна и потерев грязные участки ватным диском. Только не забудьте тщательно вымыть столешницы после того, как ацетон растворит загрязнение.

Очистить ванну и раковину от пятен и налета

Ацетон также может помочь удалить стойкие пятна в ванной или душе. Для этого советуют смочить тряпку средством для удаления лака и тщательно протереть запятнанные места.

При уборке с ацетоном очень важно проветривать помещение во избежание токсичных испарений.

Спасти одежду из кожи от царапины и потертости

Чтобы удалить царапины или потертости с кожаных аксессуаров, участки можно аккуратно промокнуть смоченным в ацетоне ватным диском.

В то же время работать с любимыми кожаными вещами нужно очень осторожно, чтобы не испортить материал.

Удалить этикетки и наклейки

Некоторые наклейки и этикетки снимаются одним махом. Для других требуются терпение и настойчивость. Если вы не можете оторвать ценника на супермилой вазе, которую только что купили, советуют воспользоваться жидкостью для снятия лака.

В контролируемых условиях жидкость для снятия лака может использоваться для растворения липких остатков этикетки.

Впрочем, при любом использовании жидкости для снятия лака следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить или не обесцветить поверхность. Поэтому перед тем, как приступать к очистке ацетоном, сделайте пробный тест на незаметном участке изделия.

Важно не забывать и о своей безопасности, работая исключительно в помещении с хорошей вентиляцией и, если не хотите испортить маникюр, в перчатках.