Как будто после апокалипсиса. В сети появились фото турецких городов после землетрясения
6 февраля южная и центральная части Турции и северная часть Сирии поразили катастрофические землетрясения. Средняя магнитуда колебаний составила 7,8 балла. За время катастрофы в Сирии и Турции погибли около 41 000 человек. Сейчас обе страны приходят в себя после трагедии и убирают ее последствия.
Как сейчас выглядят пострадавшие города - смотрите ниже в материале Styler.
Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии
Землетрясения, поразившие две страны, стали сильнейшими с 1939 года. Землетрясение сопровождалось многочисленными подземными толчками с магнитудой 7,5 спустя девять часов после основного землетрясения.
Ученые сравнили силу двух землетрясений с эквивалентным ударом 500 атомных бомб. По разным оценкам, в результате разрушительного природного явления погибло от 46 000 до 50 000 человек.
Что произошло с пострадавшими городами
Сегодня последствия землетрясений уже убрали, а в сети появились фото городов, подвергшихся наибольшим разрушениям.
Например, таким стал город Антакья после землетрясения. На фото видно многочисленные руины.
Город Антакья в Турции до и после землетрясения (фото: twitter.com/trbrtc)
Катастрофа привела к многочисленным разрушениям жилых домов и даже целых кварталов. Турецкие эксперты предполагают, что 90% построек придется снести. Даже если они уцелели, все равно опасные для проживания.
Последствия разрушений после землетрясения в Турции (фото: Middle East Eye; twitter.com/dort4luksehir)
Однако вместе с проблемой жилья возникла и другая - состояние окружающей среды. Экологи предупреждают, что если вывозить мусор в долины, болота и т.д., это приведет к еще одной катастрофе. Ведь воды и почвы смешаются с мусором и станут токсичными.
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