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Якими ласкавими словами можна назвати коханого чоловіка, щоб його не образити і не принизити

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Четвер 20 січня 2022 18:50
Якими ласкавими словами можна назвати коханого чоловіка, щоб його не образити і не принизити Фото: якими ласкавими словами назвати коханого чоловіка (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли мова йде про зменшувально-пестливі слова для дівчини, тут все просто: зайка, малятко, кошеня, зая, бубочка... Але такі ж милі імена давати чоловікові може бути принизлива, але ж іноді так хочеться підкреслити свої ніжні почуття до коханого, при цьому не опустивши його маскулінність нижче плінтуса.

Так як же називати чоловіка, щоб не образити його і не принизити? Про це пише Wellnesso.

Ви можете про це не здогадуватися, але чоловіки теж люблять вухами. Але часто буває, що ти подумки називаєш його найніжнішими словами, а вголос не можеш вимовити жодного...

А даремно. Навіть якщо ви живете не один рік разом, дуже важливо підтримувати такий емоційний зв'язок. Милі прізвиська додадуть романтики і певну інтимність у відносини.

Але коли стосунки тільки почали розвиватися, пошуки милого прізвиська для чоловіка подібні ходінню по мінному полю. Один невірний крок, і замість ніжних зізнань ти натрапиш на образу.

Як же назвати хлопця?

Почни зі звичних: дорогий, коханий, рідний або милий. А щоб звучало не так офіційно, додай "мій". У поєднанні з потрібною інтонацією це дасть приголомшливий ефект.

Якщо ж хочете перейти на щось більш пестливе, на зразок сонечко, малюк, кошеня, про всяк випадок перепитайте у хлопця, чи подобається воно йому.

Ось кілька варіантів, як можна назвати хлопця:

Золотий, Милий, Рідний, Коханий, Ненаглядний, Ніжний, Дорогий, Солодкий, Єдиний, Чарівний, Кошеня, Котик, Зайченок, Тигреня, Ведмедик, Дракончик, Левеня, Зай, Сонечко.

І звичайно де пам'ятайте, що завжди можна утворити похідне від імені вашого хлопця.

Раніше психологи розповіли, які речі не можна робити, щоб вас поважали як жінку.

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