Словно в сказке: 5 феерических фонтанов Украины

Фонтан - это сочетание движения и статики, динамическая скульптура. В Украине существует много действительно феерических фонтанов, поражающих воображение. Да, некоторые из них сейчас не работают из-за экономии электроэнергии, но это временно. Какие украинские фонтаны наиболее достойны восхищения и удивления?

РБК-Украина (проект Styler) показывает самые красивые фонтаны в городах Украины и рассказывает о них.

Фонтан "Белый лебедь" в Днепре

Днепр славится своими поразительными фонтанами, и среди них особенно выделяется фонтан "Белый лебедь". Расположенный на Сичеславской набережной, этот фонтан отличается тем, что расположен прямо на воде в акватории Днепра.

В его рабочем состоянии фонтан напоминает лебедя с расправленными крыльями, которые могут вращаться и махать во время работы. Центральная струя может достигать 50 метров в высоту. Особенно романтично фонтан смотрится вечером, когда включается подсветка.

Фонтан "Белый лебедь" (фото: Dnpr.com.ua)

Музыкально-световой фонтан "Аркадия" в Одессе

На пляже "Аркадия" в Одессе расположен музыкально-световой фонтан, первый в городе и второй в Украине. Открытый летом 2014 после масштабной реконструкции пляжа, этот фонтан стал центром многих культурных событий.

Он поражает десятками двадцатиметровых струй воды, которые переливаются по всем цветам радуги под музыку известных композиторов. Яркий свет и эмоциональная музыка создают увлекательное зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Музыкально-световой фонтан "Аркадия" (фото: Dumskaya.net)

Светомузыкальный фонтан в Виннице

В Виннице находится один из самых больших и известных фонтанов Украины - светомузыкальный фонтан "Roshen". Построенный в русле реки Южный Буг в 2011 году, он является самым большим плавающим фонтаном в Европе.

В теплое время года горожане и гости города могут наслаждаться градацией света, музыки и воды из амфитеатра или набережной. Зимой конструкция опускается под воду. Днем фонтан показывает статическое шоу, а вечером - впечатляющее светомузыкальное шоу и лазерное представление.

Фонтан в Виннице (фото: Википедия)

Фонтан "Жемчужина любви" в Умани.

В июне 2017 года в Умани открыли новую архитектурную жемчужину – светомузыкальный фонтан "Жемчужина Любви". Это уникальный комплекс, включающий в себя фонтаны как на суше, так и на воде.

Основная чаша фонтана на суше предлагает светомузыкальное шоу и шоу на водном экране, а также светодинамический плавающий фонтан на Осташевском пруду и три статических фонтана с динамической подсветкой. Высота струи воды у плавающего фонтана достигает 19 метров, а у статических - 1,9 метра.

Фонтан "Жемчужина любви" (фото: goua.com.ua)

Фонтанный комплекс на Майдане Незалежности в Киеве

Весной 2017 года после серьезной реставрации открылся фонтанный комплекс на Майдане Незалежности в Киеве. Ремонт включал замену технических компонентов, автоматики, добавление элементов ограждения и акустических систем.

Теперь в большой и малой чашах фонтанов вода поднимается на высоту 35 и 15 метров соответственно, и струи могут двигаться под светомузыкальное сопровождение.

К сожалению, из-за войны и нехватки электроэнергии этот каскад фонтанов пока не функционирует.

Фонтанный комплекс на Майдане Незалежности (фото: Kyivcity.gov.ua)