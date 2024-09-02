Немов у казці: 5 феєричних фонтанів України

Фонтан - це поєднання руху та статики, динамічна скульптура. В Україні існують багато насправді феєричних фонтанів, що вражають уяву. Так, деякі з них зараз не працюють через економію електроенергії, но це тимчасово. Які українські фонтани найбільш варті захоплення та здивування?

РБК-Україна (проєкт Styler) показує найкрасивіші фонтани у містах України та розповідає про них.

Фонтан "Білий лебідь" у Дніпрі

Дніпро славиться своїми вражаючими фонтанами, і серед них особливо виділяється фонтан "Білий лебідь". Розташований на Січеславській набережній, цей фонтан відзначається тим, що розміщений прямо на воді в акваторії Дніпра.

В його робочому стані фонтан нагадує лебедя з розправленими крилами, які можуть обертатися та "махати" під час роботи. Центральний струмінь може досягати 50 метрів у висоту. Особливо романтично фонтан виглядає ввечері, коли включається підсвітка.

Фонтан "Білий лебідь" (фото: Dnpr.com.ua)

Музично-світловий фонтан "Аркадія" в Одесі

На пляжі "Аркадія" в Одесі розташований музично-світловий фонтан, який є першим у місті і другим в Україні. Відкритий влітку 2014 року після масштабної реконструкції пляжу, цей фонтан став центром багатьох культурних подій.

Він вражає десятками двадцятиметрових струменів води, які переливаються всіма кольорами веселки під музику відомих композиторів. Яскраве світло і емоційна музика створюють захоплююче видовище, яке не залишить байдужим жодного глядача.

Музично-світловий фонтан "Аркадія" (фото: Dumskaya.net)

Світломузичний фонтан у Вінниці

У Вінниці знаходиться один з найбільших і найвідоміших фонтанів України - світломузичний фонтан "Roshen". Побудований у руслі річки Південний Буг у 2011 році, він є найбільшим плаваючим фонтаном в Європі.

У теплу пору року містяни та гості міста можуть насолоджуватися градацією світла, музики і води з амфітеатру або набережної. Зимою конструкція опускається під воду. Вдень фонтан показує статичне шоу, а ввечері - вражаюче світломузичне шоу і лазерне представлення.

Фонтан у Вінниці (фото: Вікіпедія)

Фонтан "Перлина кохання" в Умані

У червні 2017 року в Умані відкрили нову архітектурну перлину - світломузичний фонтан "Перлина Кохання". Це унікальний комплекс, що включає фонтани як на суші, так і на воді.

Основна чаша фонтана на суші пропонує світломузичне шоу і шоу на водному екрані, а також світлодинамічний плаваючий фонтан на Осташівському ставі і три статичні фонтани з динамічною підсвіткою. Висота струменя води у плаваючого фонтану досягає 19 метрів, а у статичних - 1,9 метра.

Фонтан "Перлина кохання" (фото: goua.com.ua)

Фонтанний комплекс на Майдані Незалежності в Києві

У весні 2017 року після серйозної реставрації відкрився фонтанний комплекс на Майдані Незалежності в Києві. Ремонт включав заміну технічних компонентів, автоматики, додавання елементів огорожі та акустичних систем.

Тепер у великій і малій чашах фонтанів вода підіймається на висоту 35 і 15 метрів відповідно, і струмені можуть рухатися під світломузичний супровід.

На жаль, через війну та нестачу електроенергії цей каскад фонтанів наразі не функціонує.

Фонтанний комплекс на Майдані Незалежності (фото: Kyivcity.gov.ua)