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Німецький турист став зіркою соцмереж, почистивши від українського сміття берег Дністра на Буковині

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Буковина, Вівторок 03 серпня 2021 13:46
Німецький турист став зіркою соцмереж, почистивши від українського сміття берег Дністра на Буковині Колаж РБК-Україна: німецький турист почистив від українського сміття Дністер на Буковині
Автор: Світлана Мащенко

Турист з Німеччини Вільм Мюллер давно і багато подорожує по світу, вважаючи своєю місією робити планету чистішою. Цього разу сивочолий чоловік доїхав до Буковини, де взявся за очищення берега Дністра.

Про це повідомляє ТСН.

65-річний чоловік встиг стати зіркою соцмереж, щоранку виходячи на берег Дністра з пакетом і загостреною палицею. Наспівуючи пісні він робить наш світ чистішим.

Він розповів, що подорожував на власному авто в Молдову. Але доїхавши до Дністра, що на Буковині, вирішив зупинитися, встановивши намет на пляжі.

Чоловік каже, що в захваті від української природи, багатої річками, озерами, ставками.

Пляж на Дністрі переповнений відпочиваючими, разом з тим і сміттям - скляними, пластиковими пляшками, недопалками і так далі. Відпочиваючі кажуть, що перш ніж зупинитися в якомусь місці, потрібно прибрати його від відходів.

"Я прибираю завжди. Я не роблю це тільки тут. У багатьох країнах брудно і смітять скрізь", - говорить Вільм і возить всюди з собою спеціальну палицю для прибирання.

Таким способом Вільм хоче подякувати природі за відпочинок і показати людям приклад.

Відео: Турист з Німеччини прибравши засмічений берег Дністра (ТСН)

Раніше ми писали, що танцюючий на випускному 31-річний директор школи Василь став зіркою соцмереж.

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