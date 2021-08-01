Танцюючий на випускному 31-річний директор школи Василь став зіркою соцмереж (відео)

Василю Маслею 31 рік, і з серпня він офіційно очолить школу в селі Маячка Полтавської області, яку колись закінчив сам. Але не це прославило молодого педагога, а його вміння рухатися під запальні ритми. Останній його танець разом з вчителями на випускному продовжує підкорювати соцмережі, набираючи мільйони переглядів.

Новоспечений директор став зіркою спочатку місцевого масштабу, а згодом і всеукраїнського. Адже він єдиний танцюючий чоловік-педагог серед шести вчителі. Василю Васильовичу відвели центральну партію в постановці, і впорався він на 12 балів!

Василь Маслей повернувся до рідного села після університету. У школі села Маячка Новосанжарського району він викладав історію і правознавство. А в липні 2021-го педагог виграв конкурс на посаду директора школи.

У 2017 році Василь Маслей влаштував випускникам подарунок - разом з іншими вчителями станцював для дітей під пісню Едіт Піаф. Перфоманс викликав справжній фурор, в відтоді вчителі щороку роблять дітям такий подарунок.

Цьогорічний танець з випускного балу в Маячці просто розірвав соцмережі. За місяць відео зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, 1,6 тисячі коментарів та 6 тисяч репостів. 350 тисяч переглядів відео має на YouTube.

Обираючи пісню на випускний-2021, зупинилися на Galibri & Mavik "Федерико Феллини", адже пісня популярна серед молоді. Через це було й чимало критики, адже пісня російськомовна, виконує її російський гурт.

"Я спокійно ставлюся до критики. Ми живемо в незалежній демократичній країні і кожен має право на свою думку, ми не можемо подобатися всім. Справжній лідер повинен вміти гідно приймати критику. А, можливо, комусь просто заздрісно, бо їм так не вдалося", - прокоментував Василь Маслей, пише kolo.news.

Відео: Танець вчителів села Маячка