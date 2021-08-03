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Немецкий турист стал звездой соцсетей, почистив от украинского мусора берег Днестра на Буковине

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Буковина, Вторник 03 августа 2021 13:46
Немецкий турист стал звездой соцсетей, почистив от украинского мусора берег Днестра на Буковине Коллаж РБК-Украина: Немецкий турист почистил от украинского мусора Днестр на Буковине
Автор: Светлана Мащенко

Турист из Германии Вильм Мюллер давно и много путешествует по миру, считая своей миссией делать планету чище. В этот раз седовласый мужчина доехал до Буковины, где взялся за очистку берега Днестра.

Об этом сообщает ТСН.

65-летний мужчина успел стать звездой соцсетей, каждое утро выходя на берег Днестра с пакетом и заостренной палкой. Напевая песни он делает наш мир чище.

Он рассказал, что путешествовал на собственном авто в Молдову. Но доехав до Днестра, что на Буковине, решил остановиться, установив палатку на пляже.

Мужчина говорит, что в восторге от украинской природы, богатой реками, озерами, прудами.

Пляж на Днестре переполнен отдыхающими, вместе с тем и мусором - стеклянными, пластиковыми бутылками, окурками и так далее. Отдыхающие говорят, что прежде чем остановиться в каком-то месте, нужно убрать его от отходов.

"Я убираю всегда. Я не делаю это только тут. Во многих странах грязно и мусорят везде", - говорит Вильм и возит повсюду с собой специальную палку для уборки.

Таким способом Вильм хочет поблагодарить природу за отдых и показать людям пример.

Відео: Турист з Німеччини прибрав засмічений берег Дністра (ТСН)

Ранее мы писали, что танцующий на выпускном 31-летний директор школы Василий стал звездой соцсетей.

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