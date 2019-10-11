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Невидима епідемія: Супрун розповіла про небезпечну хворобу

STYLERПерсони    11.10.2019 - 07:29
Невидима епідемія: Супрун розповіла про небезпечну хворобу
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, що не потрібно соромитися говорити про душевні проблеми

Уляна Супрун розповіла про небезпечну хворобу, яка за прогнозом фахівців стане третьою найбільш поширеною хворобою у світі до 2030 року в країнах з низьких доходом і другою за розповсюдженням - для країн з середнім доходом.

Екс-чиновник на своїй сторінці в Facebook розповіла про депресію, яка небезпечна тим, що близько половини людей, які здійснюють суїциди, страждають від депресії.

"За даними ВОЗ, щорічно здійснюють самогубство понад 800 тисяч людей, це відбувається кожні 40 секунд", - пише Супрун.

Депресію можна і потрібно лікувати

Першим кроком буде розмова про психологічну проблему. Не варто соромитися говорити про це з близькими і друзями.

Крім того, варто звернутися до фахівців - психологів чи психотерапевтів. Правильно підібрана терапія і фахівець, з яким комфортно, можуть допомогти подолати психологічні проблеми.

А сімейний лікар зможе перевірити, чи не викликана психічна проблема фізичними "неполадками" в організмі. Це може бути порушення роботи щитовидної залози, анемія та інші хвороби.

Невидима епідемія: Супрун розповіла про небезпечну хворобу

Супрун розповіла про лікування депресії (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Уляна Супрун також назвала тих, хто знаходиться у зоні ризику вчинення самогубств:

  • Люди з психічними хворобами.
  • Люди, які пережили різного роду травми - ветерани, жертви насильства або теракту.
  • Ті, хто піддається дискримінації.
  • Алко- і наркозалежні.

Крім того, в зоні ризику навіть діти і підлітки через булінг, нерозділене кохання і інші проблеми, які в цьому віці здаються життєвими катастрофами.

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Новини України Уляна Супрун
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