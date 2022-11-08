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ALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочери

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Вторник 08 ноября 2022 12:41
ALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочери ALYOSHA с дочерью (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица ALYOSHA не часто делится фотографиями своей маленькой дочери Марии. Но сегодня жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи показала всем милое фото двухлетней принцессы.

Снимком Елена Тополя поделилась в своем Instagram.

На фото Мария, третий ребенок звезды, позирует на фоне белого рояля в темно-синем платье с очками на лице.

Артистка сопроводила пост комментарием дочери.

"Де ноти? Хто забрав ноти? Не видно… Цей осліпляючий білий лояль з’їв ноти!" – написала артистка.

ALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочери

ALYOSHA с дочерью (фото: instagram.com/alyoshasinger)

В комментариях подписчики певицы не могут скрыть восторг:

  • Яка крута дівка!
  • Росте майбутня зірочка
  • Зіронька наша маленька!
  • Гени вони такі, тож тримайтеся, дорогі мої, Марія Тарасівна підростає

Напомним, ALYOSHA и Тарас Тополя воспитывают и двух старших сыновей – девятилетнего Романа и семилетнего Марка.

ALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочериALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочериALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочериALYOSHA восхитила редким фото двухлетней дочери

Тарас и Елена с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

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Alyosha