6 хитрых способов разгладить одежду даже без утюга

Сломался утюг, а надо срочно бежать на важную встречу, в мятой одежде? Это не фатальная проблема, потому что ее можно решить другими способами. Как же с помощью довольно неожиданных предметов заменить утюг?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о методах выровнять одежду, которая сможет вас спасти, когда утюг не работает.
Когда нужно быстро выровнять одежду, попробуйте этот метод. Расстелите вещь на основе кровати и выровняйте ткань. Сверните одежду в рулон, как колбаску, и положите матрас сверху. Оставьте на 15-20 минут. И вот, вы избавились от морщин!
Способ лучше работает, когда вещи можно оставить на ночь, а самому спать сверху.
Если у вас нет спрея для разглаживания - не беда! Вы можете быстро приготовить раствор сами. Попытайтесь смешать одну часть уксуса с тремя частями воды. Наполните распылитель этим раствором, побрызгайте на одежду и дайте высохнуть.
Или смешайте одну чашку дистиллированного уксуса, одну чайную ложку кондиционера для тканей и одну чайную ложку спирта и распыляйте на морщинки.
Поскольку утюг - это фактически просто горячий металлический предмет, вы можете создать аналог утюга и вскипятить воду в металлической кастрюле. Когда вода закипит, вылейте ее и осторожно используйте нагретую поверхность кастрюли для разглаживания морщин на одежде.
Не забудьте положить полотенце под одежду, чтобы защитить поверхность стола или пола от горячей кастрюли.
Решение для разглаживания без утюга может найтись в вашей ванной комнате. Если у вас есть фен, попробуйте повесить мятую одежду и слегка сбрызните ее водой. Затем используйте фен, чтобы высушить одежду уже без складок.
Или, если у вас есть выпрямитель для волос, вы можете обойтись без сбрызгивания и просто провести горячим утюгом по складкам. Это может занять больше времени, чем обычный утюг, ведь горячие поверхности выпрямителя обычно меньше, но задача будет выполнена!
Выпрямитель наиболее эффективен для обработки мелких участков, таких как воротники и манжеты.
Самый простой способ избавиться от морщин без утюга - это использовать сушилку. Положите морщинистую одежду в сушилку на 5-15 минут при низкой или средней температуре.
Для лучшего результата слегка сбрызните одежду водой, чтобы она была немного влажной, или положите несколько кубиков льда вместе с одеждой. Это звучит странно, но работает!
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Cleanipedia, Simplemost.