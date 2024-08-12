6 хитрых способов разгладить одежду даже без утюга

Метод с матрасом и прокатки

Когда нужно быстро выровнять одежду, попробуйте этот метод. Расстелите вещь на основе кровати и выровняйте ткань. Сверните одежду в рулон, как колбаску, и положите матрас сверху. Оставьте на 15-20 минут. И вот, вы избавились от морщин!

Способ лучше работает, когда вещи можно оставить на ночь, а самому спать сверху.

Распыление уксуса

Если у вас нет спрея для разглаживания - не беда! Вы можете быстро приготовить раствор сами. Попытайтесь смешать одну часть уксуса с тремя частями воды. Наполните распылитель этим раствором, побрызгайте на одежду и дайте высохнуть.

Или смешайте одну чашку дистиллированного уксуса, одну чайную ложку кондиционера для тканей и одну чайную ложку спирта и распыляйте на морщинки.

Использование горячей кастрюли или чайника в качестве утюга

Поскольку утюг - это фактически просто горячий металлический предмет, вы можете создать аналог утюга и вскипятить воду в металлической кастрюле. Когда вода закипит, вылейте ее и осторожно используйте нагретую поверхность кастрюли для разглаживания морщин на одежде.

Не забудьте положить полотенце под одежду, чтобы защитить поверхность стола или пола от горячей кастрюли.

И еще: на кастрюле не должно быть нагара! (фото: Freepik.com)

Использование фена

Решение для разглаживания без утюга может найтись в вашей ванной комнате. Если у вас есть фен, попробуйте повесить мятую одежду и слегка сбрызните ее водой. Затем используйте фен, чтобы высушить одежду уже без складок.

Использование выпрямителя для волос

Или, если у вас есть выпрямитель для волос, вы можете обойтись без сбрызгивания и просто провести горячим утюгом по складкам. Это может занять больше времени, чем обычный утюг, ведь горячие поверхности выпрямителя обычно меньше, но задача будет выполнена!

Выпрямитель наиболее эффективен для обработки мелких участков, таких как воротники и манжеты.

То, что может выпрямить волосы, спсобно разгладить и ткань (фото: Freepik.com)

Использование сушилки

Самый простой способ избавиться от морщин без утюга - это использовать сушилку. Положите морщинистую одежду в сушилку на 5-15 минут при низкой или средней температуре.

Для лучшего результата слегка сбрызните одежду водой, чтобы она была немного влажной, или положите несколько кубиков льда вместе с одеждой. Это звучит странно, но работает!