Без стирки и глажки: как долго сохранить одежду свежей

Несмотря на отсутствие света и воды нам все равно нужно выходить в люди, да еще и иметь приличный вид. Но постирать, а тем более выгладить одежду в таких условиях может быть очень сложно.

Поэтому Styler делится с вами действенными лайфхаками по уходу за одеждой во время блекаута.

Дезодорируйте спреем с белым уксусом

Спрей с белым уксусом творит чудеса в дезодорации одежды. Он также хорошо работает для обуви, которая уже начала неприятно пахнуть.

Для приготовления чудодейственной смеси соедините 150 мл белого уксуса с 150 мл воды, налейте это в бутылку с пульверизатором, чтобы опрыскать нужную одежду. Кислый запах уксуса исчезнет, когда одежда высохнет, и она будет выглядеть совершенно новой.

Оживите тусклые ткани солью

Скорее всего одежда тускнеет от того, что в ней накопилось много грязи. Если это произошло с вашей любимой блузкой, замочите ее в ведре с холодной воды с четырьмя столовыми ложками соли.

Соль поможет удалить эти образования грязи, и вы сможете носить свою одежду как новую.

Удалите затхлые запахи с помощью эфирных масел

Если от одежды уже веет неприятный запах, его можно вывесить на улицу, если разрешают погодные условия. Ветер уберет запах, а солнечные лучи уничтожат образовавшиеся бактерии.

Однако если погода мешает, воспользуйтесь эфирными маслами. Выберите свой любимый аромат и смешайте несколько капель с водой, чтобы запах не был слишком концентрированным.

Свежесть одежды возвратят бытовые предметы (фото: Freepik)

Удалите складки с помощью самодельного спрея-лифтинга

Конечно, выгладить помятую одежду гораздо проще, но не всегда на это есть возможность. Поэтому попытайтесь изготовить спрей-лифтинг.

В бутылке с распылителем смешайте восемь частей воды, одна часть смягчителя ткани и одна часть спирта. Хорошо перемешайте перед использованием и распылите на складки одежды. После этого чистыми руками потрите складки.

Сделайте свое собственное пятновыводитель

Для удаления любых глубоких пятен вам понадобится две трети стакана пищевой соды и половина стакана белого уксуса. Смешайте в тарелке и нанесите пасту на пятно, втирая ее в ткань влажной тряпкой.

Подождите пять минут, прополощите одежду холодной водой, и пятно исчезнет. Для более устойчивых пятен оставьте средство на одежде немного длиннее, чтобы оно проникло в ткани немного глубже.

Отполируйте обувь маленькой щеткой

Когда зимой на улице грязно, может возникнуть необходимость постирать обувь в стиральной машине. Вместо этого используйте зубную щетку и немного мыльной воды.

Если обувь будет в процессе деформированной, наполните ее смятой газетой и оставьте на ночь, чтобы вернуть первоначальную форму. Однако не применяйте этот метод с обувью из натуральной кожи, поскольку это может повредить его.