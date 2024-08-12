6 хитрих способів розгладити одяг навіть без праски

Метод з матрацом і прокатування

Коли потрібно швидко вирівняти одяг, спробуйте цей метод. Розстеліть річ на основі ліжка і вирівняйте тканину. Скрутіть одяг у рулон, як ковбаску, і покладіть матрац зверху. Залиште на 15-20 хвилин. І ось, ви позбулися складок!

Метод краще працює, коли речі можна залишити на ніч, а самому спати зверху.

Розпилення оцту

Якщо у вас немає спрею для розгладжування - не біда! Ви можете швидко приготувати власний розчин. Спробуйте змішати одну частину оцту з трьома частинами води. Наповніть розпилювач цим розчином, розпиліть на одяг і дайте висохнути.

Або змішайте одну чашку дистильованого оцту, одну чайну ложку кондиціонера для тканин і одну чайну ложку спирту, і розпилюйте на зморшки.

Використання гарячого каструлі або чайника як праски

Оскільки праска - це фактично просто гарячий металевий предмет, ви можете створити аналог праски, та закип’ятити воду в металевій каструлі. Коли вода закипить, вилийте її і обережно використовуйте нагріту поверхню каструлі для розгладження зморшок на одязі.

Не забудьте покласти рушник під одяг, щоб захистити поверхню столу або підлоги від гарячої каструлі.

А, й ще: на каструлі не повинно бути нагару! (фото: Freepik.com)

Використання фену

Рішення для розгладжування одягу без праски може бути в вашій ванній кімнаті. Якщо у вас є фен, спробуйте повісити зморшкуватий одяг і злегка збризніть його водою. Потім використовуйте фен, щоб висушити одяг без складок.

Використання випрямляча для волосся

Або, якщо у вас є випрямляч для волосся, ви можете обійтися без збризкування і просто провести гарячою праскою по зморшках. Це може зайняти більше часу, ніж звичайна праска, адже плити випрямляча зазвичай менші, але завдання буде виконане!

Випрямляч найефективніший для обробки дрібних ділянок, таких як коміри і манжети.

Те, що може випрямити волосся, може розгладити й тканину (фото: Freepik.com)

Використання сушарки

Найпростіший спосіб позбутися складок без праски - це використати сушарку. Покладіть зморшкуватий одяг в сушарку на 5-15 хвилин при низькій або середній температурі.

Для кращого результату злегка збризніть одяг водою, щоб він був трохи вологим, або покладіть кілька кубиків льоду разом з одягом. Це звучить дивно, але працює!