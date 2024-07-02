Как правильно стирать, сушить и гладить шелковые вещи: инструкция и советы

Если вы часто ходите в химчистку, чтобы отдать свою деликатную одежду на чистку профессионалам, есть одна ткань, которую можно вычеркнуть из этого списка: шелк. Хотя тоненький и хрупкий материал может вызвать мысль, что с ним должны работать специалисты, на самом деле, если осторожно действовать, изделия из шелка можно почистить самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Как подготовить шелковое изделие к стирке

К сожалению, окрашенный шелк может потускнеть, поэтому перед стиркой проверьте изделие на цветостойкость. Для этого советуют протереть незаметный участок, например внутренний шов, влажной чистой тряпкой или ватными палочками.

Если цвет потускнеет, отнесите вещь к химчистке. Яркие, темные и узорчатые вещи также советуют сразу доверить профессионалам - ведь, по словам специалистов по текстилю, эти вещи, скорее всего, непременно немного потускнеют при домашней стирке по сравнению с химчисткой.

Если вы отдаете свои шелковые изделия профессионалам, следует всегда указывать на пятна и сообщать об использованных домашних средствах, поскольку это может повлиять на результат.

Если возникали проблемы с цветостойкостью, также предупредите об этом.

Как стирать шелк дома

Стирать шелк в домашних условиях легко, если вы будете действовать осторожно. Подготовьте следующие средства:

лимонный сок;

белый уксус;

вода;

бутылка с распылителем;

тазик;

мягкое моющее средство или мягкий шампунь;

губка.

После того как вы собрали материалы и инструменты, соблюдайте следующие шаги по чистке шелковой одежды:

приготовьте раствор для выведения пятен, смешав 2 стакана теплой воды из 2 ст. л. лимонного сока или белого уксуса;

после проверки на цветостойкость наполните чистый распылитель смесью и распылите ее на пятно или сложите ткань вдвое и, используя губку, осторожно нанесите смесь на пятно.

Главное - не тереть пятно, поскольку трение может повредить волокна. После этого необходимо постирать вещь. Если же пятен нет, применять очищающее средство не нужно.

Хотя вы можете бросить шелковые изделия в стиральную машинку на деликатный режим стирки, специалисты отмечают, что лучше стирать эти бархатные мягкие вещи по одной - в раковине или в тазике.

Чтобы эффективно постирать вещь из шелка, советуют выполнить следующие действия:

наполните таз или ведро прохладной, или холодной водой, чтобы сохранить цвет изделия;

добавьте мягкое моющее средство без агрессивных ингредиентов;

положите изделие, слегка перемешав воду, и оставьте на несколько минут - шелк быстро впитывает грязь и влагу, поэтому процесс не займет много времени;

слейте мыльную смесь и прополощите вещь под прохладной водой.

Как сушить шелковые изделия правильно

Никогда не следует выжимать влагу из шелковых вещей или класть такую одежду в сушилку. Чтобы удалить лишнюю воду, лучше положите мокрую вещь на белое хлопковое полотенце.

Затем сверните полотенце и аккуратно промокните шелковую ткань. Чтобы высушить одежду из шелка, повесьте ее над ванной на мягкую вешалку.

Не развешивайте шелковые вещи на солнце - это ускоряет выцветание. В то же время процесс сушки не должен занимать больше часа.

Как утюжить шелк

Хотя отпаривание шелка может быть сложным, рекомендуют отдавать предпочтение этому методу, а не проглаживанию - при условии, что ваш отпариватель предназначен для деликатных тканей.

Отпариватель может использоваться для сухих вещей, но следует следить, чтобы температура не была слишком высокой. Если у вас есть только утюг, выверните изделие, которое должно быть немного влажным, наизнанку и выберите низкий уровень отпаривания.

Для повседневного хранения шелковые вещи советуют неплотно развесить в шкафу на вешалки.

Помните, что моль любит лакомиться натуральными волокнами, такими как шелк и шерсть, поэтому всегда осматривайте и чистьте шелковые вещи перед тем, как спрятать их на сезон.