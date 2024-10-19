Становится тонкой и "обвислой": косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет
В 50 лет гормональная система в организме резко меняется. Это отражается на состоянии кожи, поэтому следует знать, как можно замедлить старение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о трех способах, которые помогут избежать морщин.
Что происходит с кожей после 50 лет
По словам косметолога Дарии Тищенко, кожа всех возрастов нуждается в разном подходе.
После 50 лет кожа становится более тонкой, сухой и теряет объем из-за снижения уровня эстрогена. Появляется еще больше морщин, лицо становится "обвисшим", а контуры все менее четкими.
Кожа становится тоньше из-за потери коллагена, она также становится более хрупкой, поэтому следует быть более внимательными к уходу за ней. Кроме лица, не стоит забывать о шее, груди и руках, которые часто подвергаются солнечному свету.
Морщины и утрата коллагена являются видимыми последствиями старения, и бороться с ними - это эстетическое решение.
Кожа мужчин обычно толще, чем у женщин. Поэтому с возрастом она не выглядит такой обвисшей.
Чтобы усилить увлажнение кожи, подумайте об использовании увлажнителя воздуха, а также средств с гиалуроновой кислотой, чтобы уменьшить сухость и зуд.
Правильный уход за кожей может решить конкретные проблемы, связанные со старением, и помочь сохранить здоровую и сияющую кожу.
Как поддерживать молодость кожи
Косметолог советует использовать ретинол для стимуляции клеточного обновления и борьбы с глубокими морщинами.
Также следует добавить к уходу увлажняющие средства с керамидами и глицерином, чтобы восстановить защитный барьер кожи.
Регулярно делайте процедуры для омоложения кожи. Для борьбы с разными проблемами и влияния на разные части лица, эксперт рекомендует:
- ботулинотерапию для коррекции мимических морщин
- контурную пластику губ, подбородка и висков для улучшения контуров лица и подчеркивания природной формы
- биоревитализация для улучшения тонуса кожи и увлажнения
- полинуклеотиды для повышения эластичности, разглаживания морщин и выравнивания тона лица
"Не забывайте о шее, зоне декольте и руках, ведь кожа там также нуждается в уходе", - добавила специалист.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко, сайт Self и Vogue India.
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