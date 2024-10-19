Становится тонкой и "обвислой": косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет

В 50 лет гормональная система в организме резко меняется. Это отражается на состоянии кожи, поэтому следует знать, как можно замедлить старение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о трех способах, которые помогут избежать морщин.

Что происходит с кожей после 50 лет

По словам косметолога Дарии Тищенко, кожа всех возрастов нуждается в разном подходе.

После 50 лет кожа становится более тонкой, сухой и теряет объем из-за снижения уровня эстрогена. Появляется еще больше морщин, лицо становится "обвисшим", а контуры все менее четкими.

Кожа становится тоньше из-за потери коллагена, она также становится более хрупкой, поэтому следует быть более внимательными к уходу за ней. Кроме лица, не стоит забывать о шее, груди и руках, которые часто подвергаются солнечному свету.

Морщины и утрата коллагена являются видимыми последствиями старения, и бороться с ними - это эстетическое решение.

Кожа мужчин обычно толще, чем у женщин. Поэтому с возрастом она не выглядит такой обвисшей.

Чтобы усилить увлажнение кожи, подумайте об использовании увлажнителя воздуха, а также средств с гиалуроновой кислотой, чтобы уменьшить сухость и зуд.

Правильный уход за кожей может решить конкретные проблемы, связанные со старением, и помочь сохранить здоровую и сияющую кожу.

Как поддерживать молодость кожи

Косметолог советует использовать ретинол для стимуляции клеточного обновления и борьбы с глубокими морщинами.

Также следует добавить к уходу увлажняющие средства с керамидами и глицерином, чтобы восстановить защитный барьер кожи.

Регулярно делайте процедуры для омоложения кожи. Для борьбы с разными проблемами и влияния на разные части лица, эксперт рекомендует:

ботулинотерапию для коррекции мимических морщин

контурную пластику губ, подбородка и висков для улучшения контуров лица и подчеркивания природной формы

биоревитализация для улучшения тонуса кожи и увлажнения

полинуклеотиды для повышения эластичности, разглаживания морщин и выравнивания тона лица

"Не забывайте о шее, зоне декольте и руках, ведь кожа там также нуждается в уходе", - добавила специалист.