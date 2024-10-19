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Становится тонкой и "обвислой": косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет

Суббота 19 октября 2024 17:01
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Становится тонкой и "обвислой": косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет Что происходит с кожей после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дарья Тищенко

В 50 лет гормональная система в организме резко меняется. Это отражается на состоянии кожи, поэтому следует знать, как можно замедлить старение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о трех способах, которые помогут избежать морщин.

Что происходит с кожей после 50 лет

По словам косметолога Дарии Тищенко, кожа всех возрастов нуждается в разном подходе.

После 50 лет кожа становится более тонкой, сухой и теряет объем из-за снижения уровня эстрогена. Появляется еще больше морщин, лицо становится "обвисшим", а контуры все менее четкими.

Кожа становится тоньше из-за потери коллагена, она также становится более хрупкой, поэтому следует быть более внимательными к уходу за ней. Кроме лица, не стоит забывать о шее, груди и руках, которые часто подвергаются солнечному свету.

Морщины и утрата коллагена являются видимыми последствиями старения, и бороться с ними - это эстетическое решение.

Кожа мужчин обычно толще, чем у женщин. Поэтому с возрастом она не выглядит такой обвисшей.

Чтобы усилить увлажнение кожи, подумайте об использовании увлажнителя воздуха, а также средств с гиалуроновой кислотой, чтобы уменьшить сухость и зуд.

Правильный уход за кожей может решить конкретные проблемы, связанные со старением, и помочь сохранить здоровую и сияющую кожу.

Как поддерживать молодость кожи

Косметолог советует использовать ретинол для стимуляции клеточного обновления и борьбы с глубокими морщинами.

Также следует добавить к уходу увлажняющие средства с керамидами и глицерином, чтобы восстановить защитный барьер кожи.

Регулярно делайте процедуры для омоложения кожи. Для борьбы с разными проблемами и влияния на разные части лица, эксперт рекомендует:

  • ботулинотерапию для коррекции мимических морщин
  • контурную пластику губ, подбородка и висков для улучшения контуров лица и подчеркивания природной формы
  • биоревитализация для улучшения тонуса кожи и увлажнения
  • полинуклеотиды для повышения эластичности, разглаживания морщин и выравнивания тона лица

"Не забывайте о шее, зоне декольте и руках, ведь кожа там также нуждается в уходе", - добавила специалист.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарии Тищенко, сайт Self и Vogue India.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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