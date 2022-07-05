ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що не можна садити біля груші: погані "сусіди" призведуть до малого урожаю та шкідників

Новость на русском →
Вівторок 05 липня 2022 11:30
Що не можна садити біля груші: погані "сусіди" призведуть до малого урожаю та шкідників Що не можна садити біля груші (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто садівники попри дотримання всіх правил зіштовхуються з проблемою, що дерево груші приносить малі плоди.

Як вирішити цю проблему - читайте нижче.

Що не можна садити поруч із грушею

Зокрема, досить часто у таких ситуаціях помилка допускається при виборі "сусідів" для груші. Необхідно враховувати, що це плодове дерево не може вжитися поруч із деякими культурами.

Сливу та вишню варто садити на відстані щонайменше 10 метрів від дерева груші. Все тому, що слива буде відбирати всі поживні елементи, а вишня небезпечна тим, що схильна до спільних шкідників з грушею.

Що не можна садити біля груші: погані &quot;сусіди&quot; призведуть до малого урожаю та шкідниківЩо не можна садити біля груші (freepik)

Хвойні дерева не варто висаджувати поруч, оскільки вони окислюють ґрунт.

Серед шкідливих сусідів ще виділяють бузок та жасмин.

Зазначимо, що декілька різних сортів груш, які ростуть поруч, завжди позитивно впливають один на одного. Також біля груші можна посадити яблуню, а з кущів - малину, смородину та виноград.

Біля груші можна висадити низькорослі квіти - нагідки та чорнобривці. Вони не лише прикрасять сад, а й відлякуватимуть комах-шкідників від дерева.

Додамо, що клен дозволяє позбавити сад від яблуневої плодожерки. Листя клена виділяють фітонциди, що відлякують шкідника. Таке сусідство дозволить садівникові отримати хороший урожай з мінімальними зусиллями, а також відмовитися від деяких видів обприскувань навесні, а особливо, в період вегетації.

Раніше ми повідомляли, чим та коли підгодувати тую для швидкого та пишного росту.

Також ми писали, які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно.

Читайте РБК-Україна в Google News
деревья растения
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя