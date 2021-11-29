Без чого не можна їздити взимку в авто: цей список потрібен кожному водієві
Їзда по дорогах України взимку часом буває складною. Досвідчені водії вже знають, який стандартний набір потрібно мати обов'язково, а ось новачкам потрібно ретельно укомплектувати свій автомобіль.
Без чого категорично не можна їздити взимку, розповіли в матеріалі Bigmir.net.
Зимова гума
Як тільки на дорогах України починаються перші зимові опади, а температура падає до нуля, водіям потрібно подбати про взуття для свого залізного коня. Гума повинна бути по сезону.
Можна використовувати й всесезонну, але потрібно пам'ятати, що вона не дуже підходить для їзди по засніжених дорогах за містом.
Робочий акумулятор
Для багатьох акумуляторів, зимові перепади температур стають справжнім випробуванням. Якщо ви не впевнені в роботі цього агрегату і раніше вже бували проблеми, то варто провести діагностику акумуляторної батареї. А потім вирішити питання з обслуговуванням або заміною.
Нові двірники
Старі двірники, які вже почали скрипіти або залишати смуги під час дощу, замінити потрібно однозначно. Якщо ви мали з ними проблеми влітку і восени, то пора з ними розлучитися.
Можна обійтися заміною гумки, якщо ваша модель авто таке допускає. Однак нові двірники не коштують дуже дорого, ваша безпека набагато дорожче.
Щітка зі скребком
Чистити сніг з автомобіля найкраще, коли він свіжий і м'який. Якщо сніг на машині вас застав зненацька і до ранку він став вже твердим, то вам допоможе спеціальна щітка зі скребком. Велику кількість снігу варто прибрати не тільки з капота і стекол, але і з даху.
Лопата
Невелику лопату варто мати в багажнику автомобіля не тільки взимку. Однак без неї впоратися під час снігопадів буде дуже важко.
З її допомогою вам доведеться не тільки відкопувати машину у дворі, але і можливо – на трасі, під час сильних заметів і хуртовин.
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