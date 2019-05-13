Не можна робити самостійно: Комаровський застеріг батьків

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як діяти в тому випадку, якщо у дитини в горлі застрягла рибна кістка. Про це іменитий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

За словами Комаровського, який раніше попередив про небезпеку ожиріння, самостійне діставання рибної кістки небезпечне, оскільки кістка може пошкодити гортань або стравохід, дитина може її проковтнути - в цьому випадку є ризик застрягання в стравоході.

"Якщо у вас є можливість звернутися до лікаря, не робіть самостійних спроб вилучення", - пише Комаровський.

Також педіатр розповів, як надати дитині невідкладну допомогу при застряганні кістки в горлі, і в яких випадках категорично заборонено це робити самостійно.

Рухову активність малюка потрібно максимально обмежити. При хорошому освітленні потрібно подивитися дитині в рот. Якщо кістку видно, а дитина веде себе адекватно (не блює, не пручається і не кричить), чужорідне тіло можна спробувати дістати самостійно. Якщо ж нема світла, відсутні необхідні інструменти, кістку не видно, тоді самостійно робити нічого не потрібно - варто терміново звернутися до лікаря. Якщо ж кістку не видно або видно, але вона однозначно дрібна, варто "проштовхнути" або відокремити її від слизової оболонки за допомогою щільної густої їжі, наприклад, хлібного м'якуша. Його треба добре прожувати і проковтнути великий комок. Не факт, що допоможе, але подібні заходи безпечні.

Комаровський розповів про допомогу при застряванні кістки в горлі (колаж: РБК-Україна)

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності.

Раніше Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.